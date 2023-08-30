Стало известно, какое нарушение ПДД совершил водитель "Ягуара" в Днепре, и кто был за рулем (видео)

Автомобиль "Ягуар" с крайней правой полосы повернул налево на проспект Ивана Мазепы, тем самым нарушив ПДД. Это заметили патрульные, которые ехали позади, и поехали за машиной-нарушительницей.

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В Днепре камеры наблюдения "Ситуационного центра" зафиксировали автомобиль Jaguar, владельца которого застрелил патрульный полицейский 29 августа. На видео видно, как автомобиль нарушил ПДД, и кто находился за рулем. Кадры выложили в телеграм-канале "Днепр оперативный".

На опубликованных кадрах видно, как водитель автомобиля с крайней правой полосы повернул налево, на проспект Ивана Мазепы в Днепре, чем нарушил правила ПДД. Сбоку ехало авто патрульных, поэтому они заметили нарушение и поехали за водителем.

Также видно, что на момент нарушения за рулем находился мужчина, а женщина сидела на пассажирском сиденье. На момент остановки авто женщина с мужчиной, скорее всего, поменялись местами, что вызвало возмущение у патрульных полицейских.

"Нарушение произошло в 16:54, а стрельба — около 18:00 на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной", — говорится в сообщении.

Убийство мужчины патрульным в Днепре

29 августа в Днепре произошла стрельба. Патрульный полицейский застрелил мужчину. Копы остановили авто, а мужчина и женщина, которые там находились, отказались выходить и оскорбляли правоохранителей. Дети, которые находились в салоне, тоже использовали брань в адрес копов.

В какой-то момент правоозоронцы пытались достать женщину из-за руля за ноги. Мужчина выбежал из салона и начал бить полицейских. Он ударил патрульного, тот упал на землю. А дальше ударил его напарницу. В этот момент патрульный достал оружие и выстрелил.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, патрульные остановили автомобиль Jaguar для проверки. Однако во время беседы у водителя возник конфликт с правоохранителями.