"Найкращі з британців": на аукціон виставили колекцію раритетних ретроавто (фото)

У колекції зібрані британські Aston Martin, Bentley, Jaguar і Rolls-Royce, виготовлені з 1924 по 1967 рік. Орієнтовна вартість деяких машин становить пів мільйона доларів.

У Лондоні на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію рідкісних британських автомобілів. Із молотка підуть майже два десятки ретроавто. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Колекція названа The Best of British ("найкращі з британців") і включає рідкісні розкішні та спортивні моделі, випущені з 1924 по 1967 рік. Їх загальна вартість перевищує 2,5 мільйона фунтів стерлінгів ($3,5 мільйона).

Aston Martin DB4 Vantage оцінили в понад пів мільйона доларів Фото: RM Sotheby's

Стан автомобілів різний. Деякі з машин мають чудовий вигляд, інші – потребують відновлення чи перебувають у процесі реставрації.

Найдорожче авто в колекції – купе Aston Martin DB4 1962 року в зарядженій 325-сильній версії Vantage. За нього планують отримати понад пів мільйона доларів, адже таких авто виготовили лише 136.

Приблизно 500 000 доларів коштує і турер Rolls-Royce Phantom II 1934 року з кузовом від ательє Hooper & Co. Він існує в єдиному екземплярі і свого часу використовувався у якості парадного авто британськими королями Георгом V та Едвардом VIII.

Rolls-Royce Phantom I 1929 року Rolls-Royce Phantom II 1934 року Bentley 4 ¼ Litre 1939 року Aston Martin DB2 1950 року Bentley S1 Continental 1956 року Jaguar Mark 2 1963 року

Цінним є і найстаріше авто в колекції – Bentley 3 Litre Speed 1924 року. За нього можуть отримати до 400 000 доларів.

Крім того, на аукціон виставлено Rolls-Royce Phantom I та по кілька Bentley 3 ½ Litre та 4 ¼ Litre 1930-років. А більш пізню епоху представляють чотири Aston Martin DB2 різних версій, Jaguar Mark 2 та Bentley S1 і S2.

