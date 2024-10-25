Пережила торнадо: на аукціон виставили колекцію рідкісних американських авто (відео)

У колекції зібрані одразу 13 рідкісних Chevrolet Corvette та 11 Camaro. Вартість деяких автомобілів перевищує 150 000 доларів.

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У США на аукціоні Mecum розпродадуть велику колекцію ретроавто. Із молотка підуть 33 раритетних американських автомобілі. Про них розповіли на сайті аукціону.

Автомобілі називають "колекцією торнадо". Справа в тім, що на ангар, де вони зберігаються, обрушився сильний смерч. Будівля постраждала, проте всі авто вціліли.

У колекції зібрані авто зі США, випущені з 1955 по 2012 рік. Їх загальна вартість становить кілька мільйонів доларів. Примітно, що 29 з 33 машин – Chevrolet.

Виготовлено лише 25 Chevrolet Corvette ZR1 1970 року Фото: Mecum

У колекції зібрано одразу 13 Chevrolet Corvette. Серед них – рідкісні моделі 1957 і 1958 років із впорскуванням пального та кабріолет LS6 1971 року із 7,4-літровим 425-сильним V8, виготовлений серією з 188 авто.

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Та найціннішим є Chevrolet Corvette ZR1 1970 року. Таких купе зі спортивною підвіскою та 5,7-літровим мотором на 370 к. с. виготовили лише 25 і зараз вони коштують понад 150 000 доларів.

Chevrolet Corvette 1957 року Фото: Mecum Chevrolet Corvette LS6 1971 року Фото: Mecum Chevrolet Impala 1959 року Фото: Mecum Chevrolet Camaro 1967 року Фото: Mecum Plymouth Barracuda 1973 року Фото: Mecum Cadillac Allante 1987 року Фото: Mecum Chevrolet Camaro 1993 року Фото: Mecum

Крім того, на аукціон виставили 11 Chevrolet Camaro, серед яких – два раритетні купе Z28 1969 року та одразу чотири авто, які були машинами безпеки в перегонах IndyCar.

Також продають Chevrolet Impala 1959 року та Biscayne 1962 року. Серед моделей інших брендів – тюнінгований Plymouth Barracuda 1973 року, розкішні кабріолети Cadillac Allante та XLR.

До речі, на аукціоні Mecum продавали і незвичну вантажівку 50-х років, створену українцем.

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