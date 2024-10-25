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Авто

Пережила торнадо: на аукціон виставили колекцію рідкісних американських авто (відео)

колекція авто, ретро авто
Фото: Mecum | У колекції зібрані 33 американські авто

У колекції зібрані одразу 13 рідкісних Chevrolet Corvette та 11 Camaro. Вартість деяких автомобілів перевищує 150 000 доларів.

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У США на аукціоні Mecum розпродадуть велику колекцію ретроавто. Із молотка підуть 33 раритетних американських автомобілі. Про них розповіли на сайті аукціону.

Автомобілі називають "колекцією торнадо". Справа в тім, що на ангар, де вони зберігаються, обрушився сильний смерч. Будівля постраждала, проте всі авто вціліли.

У колекції зібрані авто зі США, випущені з 1955 по 2012 рік. Їх загальна вартість становить кілька мільйонів доларів. Примітно, що 29 з 33 машин – Chevrolet.

Chevrolet Corvette ZR1 1970, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Виготовлено лише 25 Chevrolet Corvette ZR1 1970 року
Фото: Mecum

У колекції зібрано одразу 13 Chevrolet Corvette. Серед них – рідкісні моделі 1957 і 1958 років із впорскуванням пального та кабріолет LS6 1971 року із 7,4-літровим 425-сильним V8, виготовлений серією з 188 авто.

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Та найціннішим є Chevrolet Corvette ZR1 1970 року. Таких купе зі спортивною підвіскою та 5,7-літровим мотором на 370 к. с. виготовили лише 25 і зараз вони коштують понад 150 000 доларів.

Chevrolet Corvette 1957, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Chevrolet Corvette 1957 року
Фото: Mecum
Chevrolet Corvette 1971, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Chevrolet Corvette LS6 1971 року
Фото: Mecum
Chevrolet Impala 1959, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Chevrolet Impala 1959 року
Фото: Mecum
Chevrolet Camaro 1967, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Chevrolet Camaro 1967 року
Фото: Mecum
Plymouth Barracuda 1973 Fullscreen
Plymouth Barracuda 1973 року
Фото: Mecum
Cadillac Allante 1987, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Cadillac Allante 1987 року
Фото: Mecum
Chevrolet Camaro 1993, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Chevrolet Camaro 1993 року
Фото: Mecum
Chevrolet Corvette 1957, колекція авто, ретро авто
Chevrolet Corvette 1971, колекція авто, ретро авто
Chevrolet Impala 1959, колекція авто, ретро авто
Chevrolet Camaro 1967, колекція авто, ретро авто
Plymouth Barracuda 1973
Cadillac Allante 1987, колекція авто, ретро авто
Chevrolet Camaro 1993, колекція авто, ретро авто

Крім того, на аукціон виставили 11 Chevrolet Camaro, серед яких – два раритетні купе Z28 1969 року та одразу чотири авто, які були машинами безпеки в перегонах IndyCar.

Також продають Chevrolet Impala 1959 року та Biscayne 1962 року. Серед моделей інших брендів – тюнінгований Plymouth Barracuda 1973 року, розкішні кабріолети Cadillac Allante та XLR.

До речі, на аукціоні Mecum продавали і незвичну вантажівку 50-х років, створену українцем.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде переможний болід Міхаеля Шумахера.