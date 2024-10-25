Пережила торнадо: на аукцион выставили коллекцию редких американских авто (видео)

В коллекции собраны сразу 13 редких Chevrolet Corvette и 11 Camaro. Стоимость некоторых автомобилей превышает 150 000 долларов.

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В США на аукционе Mecum распродадут большую коллекцию ретроавто. С молотка пойдут 33 раритетных американских автомобиля. О них рассказали на сайте аукциона.

Автомобили называют "коллекцией торнадо". Дело в том, что на ангар, где они хранятся, обрушился сильный смерч. Здание пострадало, однако все авто уцелели.

В коллекции собраны авто из США, выпущенные с 1955 по 2012 год. Их общая стоимость составляет несколько миллионов долларов. Примечательно, что 29 из 33 машин — Chevrolet.

Изготовлено всего 25 Chevrolet Corvette ZR1 1970 года Chevrolet Corvette ZR1 1970 года Фото: Mecum

В коллекции собрано сразу 13 Chevrolet Corvette. Среди них — редкие модели 1957 и 1958 годов с впрыском топлива и кабриолет LS6 1971 года с 7,4-литровым 425-сильным V8, изготовленный серией из 188 авто.

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Но самым ценным является Chevrolet Corvette ZR1 1970 года. Таких купе со спортивной подвеской и 5,7-литровым мотором на 370 л. с. изготовили всего 25 и сейчас они стоят более 150 000 долларов.

Chevrolet Corvette 1957 года Фото: Mecum Chevrolet Corvette LS6 1971 года Фото: Mecum Chevrolet Impala 1959 года Фото: Mecum Chevrolet Camaro 1967 года Фото: Mecum Plymouth Barracuda 1973 года Фото: Mecum Cadillac Allante 1987 года Фото: Mecum Chevrolet Camaro 1993 года Фото: Mecum

Кроме того, на аукцион выставили 11 Chevrolet Camaro, среди которых — два раритетных купе Z28 1969 года и сразу четыре авто, которые были машинами безопасности в гонках IndyCar.

Также продают Chevrolet Impala 1959 года и Biscayne 1962 года. Среди моделей других брендов — тюнингованный Plymouth Barracuda 1973 года, роскошные кабриолеты Cadillac Allante и XLR.

Кстати, на аукционе Mecum продавали и необычный грузовик 50-х годов, созданный украинцем.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет победный болид Михаэля Шумахера.