У покинутому будинку виявили колекцію добре збережених ретроавто (відео)
Рідкісні американські автомобілі роками припадають пилом у гаражі. Їх варто відчистити, проте вони добре збереглися.
У США виявили секретну колекцію ретроавто. Вінтажні машини роками стоять у гаражі на території покинутого маєтку. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі RangerRickTV.
Вияснилося, що будинок та старовинні автомобілі належали сімейній парі. Після їх смерті машини виявилися нікому не потрібними, а маєток пустує, оскільки діти подружжя мають свої домівки.
У колекції зібрані три вінтажних американських автомобілі. Вони покриті шаром пилу, але в досить непоганому стані.
Найстарішим є розкішне купе Cadillac Series 62 1946 або 1947 року. Усього виготовлено приблизно 10 000 цих 150-сильних авто і зараз вони коштують від 50 до 100 тисяч доларів.
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Ще одне преміальне авто – кабріолет Ford Thunderbird 1959 року. Велике 5,2-метрове авто оснащене 5,8-літровим V8 потужністю 300 к. с.
Найновішим є купе Chevrolet Chevelle 1969 року, під капотом якого встановлено великий 7,4-літровий двигун на 450 сил від пізнішої моделі 1970 року. Вдалося встановити, що спортивне авто придбали понад 10 років тому.
Раніше Фокус розповідав, що ексклюзивне американське авто 60-х за $300 000 простояло 45 років у гаражі.
Також ми писали, що в Україні виявили рідкісний 33-річний мотоцикл "Дніпро" без пробігу.
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