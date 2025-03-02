Раритетний гігант: в Україні помітили розкішне американське авто 70-х (фото)

Купе Mercury Grand Marquis 1978 року — 5,8-метрове преміальне купе зі строгим дизайном. Автомобіль комплектували двигунами V8 об'ємом до 7,5 літра.

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У Львові засвітилося розкішне купе Mercury Grand Marquis 1978 року. Повнорозмірне американське авто є справжнім раритетом в Україні. Його світлини опублікували на сторінці carspotter.ukraine в Instagram.

Преміальний бренд Mercury існував із 1938 по 2011 рік та входив до концерну Ford Motor, де займав нішу між Ford та Lincoln. В Україні є кілька класичних Mercury 60-х і 70-х.

Авто сягає 5,8 м завдовжки Фото: carspotter.ukraine

Купе Mercury Grand Marquis першого покоління випускали з 1975 по 1978 рік. Авто сягає 5,8 м завдовжки та важить понад 2 тонни. Воно вирізняється строгим дизайном із довгими капотом та багажником, а його фари прикриваються спеціальними зсувними накладками.

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Mercury Grand Marquis пропонували із велюровим або шкіряним салоном, також. Серед стандартного і опійного обладнання є кондиціонер, круїз-контроль, підсилювач керма, магнітола та електропривід передніх сидінь.

Mercury Grand Marquis комплектували великими V8 Фото: carspotter.ukraine Фото: carspotter.ukraine

Mercury Grand Marquis 1978 року пропонували із бензиновими двигунами V8 об’ємом 5,8 л (145 к. с.), 6,6 л (160 к. с.) та 7,5 л (205 к. с.). Усі версії оснащені 3-ступінчастою автоматичною КПП.

До речі, нещодавно в Україну привезли ексклюзивний суперкар Aston Martin за $2,7 мільйона. Таких авто випустили лише 38.

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