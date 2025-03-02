Раритетный гигант: в Украине заметили роскошное американское авто 70-х (фото)

Купе Mercury Grand Marquis 1978 года — 5,8-метровое премиальное купе со строгим дизайном. Автомобиль комплектовали двигателями V8 объемом до 7,5 литра.

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Во Львове засветилось роскошное купе Mercury Grand Marquis 1978 года. Полноразмерное американское авто является настоящим раритетом в Украине. Его фотографии опубликовали на странице carspotter.ukraine в Instagram.

Премиальный бренд Mercury существовал с 1938 по 2011 год и входил в концерн Ford Motor, где занимал нишу между Ford и Lincoln. В Украине есть несколько классических Mercury 60-х и 70-х.

Авто достигает 5,8 м в длину Фото: carspotter.ukraine

Купе Mercury Grand Marquis первого поколения выпускали с 1975 по 1978 год. Авто достигает 5,8 м в длину и весит более 2 тонн. Оно отличается строгим дизайном с длинными капотом и багажником, а его фары прикрываются специальными сдвижными накладками.

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Mercury Grand Marquis предлагали с велюровым или кожаным салоном, также. Среди стандартного и опийного оборудования есть кондиционер, круиз-контроль, усилитель руля, магнитола и электропривод передних сидений.

Mercury Grand Marquis комплектовали большими V8 Фото: carspotter.ukraine Фото: carspotter.ukraine

Mercury Grand Marquis 1978 года предлагался с бензиновыми двигателями V8 объемом 5,8 л (145 л.с.), 6,6 л (160 л.с.) и 7,5 л (205 л.с.). Все версии оснащены 3-ступенчатой автоматической КПП.

Кстати, недавно в Украину привезли эксклюзивный суперкар Aston Martin за $2,7 миллиона. Таких авто выпустили всего 38.

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