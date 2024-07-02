Гость из 70-х: обнаружено роскошное 46-летнее авто из США без пробега (фото)

Mercury Gran Marquis не эксплуатировался, поэтому выглядит как новое авто. Роскошный 5,7-метровый седан оснащен огромным 7,5-литровым V8.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили идеально сохранившийся Mercury Gran Marquis 1978 года. Роскошное авто является капсулой времени в новом состоянии. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Роскошный седан достигает 5,7 м в длину Фото: Bring a Trailer

На одометре Mercury Gran Marquis высвечивается всего 153 мили (246 км) пробега. Седан идеально сохранился — его кузов, салон и силовой агрегат выглядят превосходно.

Выяснилось, что авто решил сохранить дилер Lincoln-Mercury. Дело в том, что 1978 год стал последним для классической модели первого поколения, а новый Mercury Gran Marquis оказался меньше и не таким роскошным.

Салон отделан велюром и деревом Фото: Bring a Trailer

Позже дилер продал седан в частную коллекцию. Сохранена вся оригинальная документация на авто. Сейчас его планируют продать на аукционе.

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Mercury Gran Marquis — большой 5,7-метровый седан премиум-класса. Его салон отделан велюром и деревом, а оснащение включает кондиционер, круиз-контроль, усилитель руля, магнитолу и электропривод водительского кресла.

Под капотом установлен 7,5-литровый V8 Фото: Bring a Trailer

Под капотом установлен огромный 7,5-литровый V8 Ford 460, однако из-за экологических норм его мощность снизили до 202 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат.

Кстати, коллекционный полноразмерный Mercury длиной более 5,5 м продается и в Украине.

Также Фокус рассказывал о капсуле времени Honda Prelude 2001 года.