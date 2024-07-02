Гість із 70-х: виявлено розкішне 46-річне авто зі США без пробігу (фото)

Mercury Gran Marquis не експлуатували, тому він має вигляд нового авто. Розкішний 5,7-метровий седан оснащений величезним 7,5-літровим V8.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили ідеально збережений Mercury Gran Marquis 1978 року. Розкішне авто є капсулою часу в новому стані. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Розкішний седан сягає 5,7 м у довжину Фото: Bring a Trailer

На одометрі Mercury Gran Marquis висвічується усього 153 милі (246 км) пробігу. Седан ідеально зберігся – його кузов, салон та силовий агрегат мають чудовий вигляд.

Вияснилося, що авто вирішив зберегти дилер Lincoln-Mercury. Справа в тім, що 1978 рік став останнім для класичної моделі першого покоління, а новий Mercury Gran Marquis виявився меншим і не таким розкішним.

Салон оздоблено велюром і деревом Фото: Bring a Trailer

Пізніше дилер продав седан у приватну колекцію. Збережена вся оригінальна документація на авто. Зараз його планують продати на аукціоні.

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Mercury Gran Marquis – великий 5,7-метровий седан преміумкласу. Його салон оздоблено велюром та деревом, а оснащення включає кондиціонер, круїз-контроль, підсилювач керма, магнітолу та електропривід крісла водія.

Під капотом встановлено 7,5-літровий V8 Фото: Bring a Trailer

Під капотом встановлено величезний 7,5-літровий V8 Ford 460, однак через екологічні норми його потужність зменшили до 202 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат.

До речі, колекційний повнорозмірний Mercury довжиною понад 5,5 м продається і в Україні.

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