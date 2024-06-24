Рідкісний гігант: в Україні виставили на продаж розкішне американське авто 60-х (фото)

Кабріолет Mercury Monterey сягає 5,6 м у довжину та важить майже дві тонни. Під капотом автомобіля встановлено великий 6,4-літровий V8.

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У Києві на продаж виставлено Mercury Monterey 1969 року. Великий представницький кабріолет є раритетом в Україні. Його деталі з’явилися на Auto.ria.

Бренд Mercury уже не існує – цей підрозділ Ford Motor випускав авто з 1938 по 2011 рік. У ієрархії концерну моделі марки були початковим преміумом – займали нішу між більш масовими Ford та розкішними Lincoln.

Довжина авто сягає 5,6 м Фото: auto.ria.com

Mercury Monterey – велика повнорозмірна модель, яку виготовляли з 1952 по 1974 рік. Усього створили сім поколінь авто і цей кабріолет належить до останньої генерації.

Кабріолет оснащено 6,4-літровим V8 Фото: auto.ria.com

Mercury Monterey 1969 року сягає 5,6 м у довжину та важить майже 2 тонни. Його салон оздоблено шкірою, а оснащення включає кондиціонер та електропривод складання м’якого даху.

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Під капотом встановлено 6,4-літровий V8. Цей двигун пропонували у двох версіях – потужністю 265 і 280 к. с. У парі з вісімкою працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

Авто брало участь у ретрошоу Фото: auto.ria.com

Mercury Monterey пройшов реставрацію і брав участь у різноманітних шоу ретроавто. За кабріолет просять 80 000 доларів.

До речі, нещодавно в Києві показали культовий спорткар Nissan 2000-х за $400 000.

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