Редкий гигант: в Украине выставили на продажу роскошное американское авто 60-х (фото)

Кабриолет Mercury Monterey достигает 5,6 м в длину и весит почти две тонны. Под капотом автомобиля установлен большой 6,4-литровый V8.

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В Киеве на продажу выставлен Mercury Monterey 1969 года. Большой представительский кабриолет является раритетом в Украине. Его детали появились на Auto.ria.

Бренд Mercury уже не существует — это подразделение Ford Motor выпускало авто с 1938 по 2011 год. В иерархии концерна модели марки были начальным премиумом — занимали нишу между более массовыми Ford и роскошными Lincoln.

Длина авто достигает 5,6 м Фото: auto.ria.com

Mercury Monterey — большая полноразмерная модель, которую производили с 1952 по 1974 год. Всего создали семь поколений авто и этот кабриолет относится к последней генерации.

Кабриолет оснащен 6,4-литровым V8 Фото: auto.ria.com

Mercury Monterey 1969 года достигает 5,6 м в длину и весит почти 2 тонны. Его салон отделан кожей, а оснащение включает кондиционер и электропривод складывания мягкой крыши.

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Под капотом установлен 6,4-литровый V8. Этот двигатель предлагался в двух версиях — мощностью 265 и 280 л.с. В паре с восьмеркой работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Авто участвовало в ретро-шоу Фото: auto.ria.com

Mercury Monterey прошел реставрацию и участвовал в различных шоу ретроавто. За кабриолет просят 80 000 долларов.

Кстати, недавно в Киеве показали культовый спорткар Nissan 2000-х за $400 000.

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