В заброшенном доме обнаружили коллекцию хорошо сохранившихся ретроавто (видео)

Редкие американские автомобили годами пылятся в гараже. Их стоит отчистить, однако они хорошо сохранились.

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В США обнаружили секретную коллекцию ретроавто. Винтажные машины годами стоят в гараже на территории заброшенного поместья. О них рассказали в видео на Youtube-канале RangerRickTV.

Выяснилось, что дом и старинные автомобили принадлежали семейной паре. После их смерти машины оказались никому не нужными, а имение пустует, поскольку дети супругов имеют свои дома.

В коллекции собраны три винтажных американских автомобиля. Они покрыты слоем пыли, но в довольно неплохом состоянии.

Cadillac Series 62 Фото: скриншот / YouTube

Самым старым является роскошное купе Cadillac Series 62 1946 или 1947 года. Всего изготовлено примерно 10 000 этих 150-сильных авто и сейчас они стоят от 50 до 100 тысяч долларов.

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Еще одно премиальное авто — кабриолет Ford Thunderbird 1959 года. Большое 5,2-метровое авто оснащено 5,8-литровым V8 мощностью 300 л. с.

Автомобили покрыты слоем пыли, но хорошо сохранились Фото: скриншот / YouTube

Самым новым является купе Chevrolet Chevelle 1969 года, под капотом которого установлен большой 7,4-литровый двигатель на 450 сил от более поздней модели 1970 года. Удалось установить, что спортивное авто приобрели более 10 лет назад.

Ранее Фокус рассказывал, что эксклюзивное американское авто 60-х за $300 000 простояло 45 лет в гараже.

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