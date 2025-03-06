Колекціонер речей знаменитих убивць розповів про найпопулярніші "експонати"

У Девіда Адамовича є речі Чарльза Менсона і Лі Гарві Освальда. Але останнім "хітом" став Рекс Хойєрманн, якого звинувачують у вбивстві семи жінок.

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Девід Адамович, володар найбільшої у світі колекції речей серійних убивць, розповів, які предмети зараз користуються попитом, а також розповів про своє дивне захоплення. Про це пише NYpost.

За словами відомого дилера з Лонг-Айленда, що володіє найбільшою у світі колекцією предметів, пов'язаних із серійними вбивцями, зараз популярністю користуються речі архітектора Рекса Хойєрманна, якого звинувачують у серії вбивств, відомих, як "вбивства Гілго-Біч". Спочатку Хойерманна заарештували в липні 2023 року і звинуватили в убивстві чотирьох жінок, тіла яких, пов'язані ременями або клейкою стрічкою, було виявлено на пляжі Гілго на Лонг-Айленді 2010 року. У червні 2024 року 61-річному Хойєрманну висунули ще два обвинувачення у вбивстві жінок. За всіма звинуваченнями Хойєрманн не визнав провину.

Обкладинка журналу з розповіддю про Рекса Хойєрманна Фото: People

"Зараз він — гаряча штучка", — каже 78-річний мешканець Фріпорта Девід Адамович, зазначаючи, що речі Рекса можуть коштувати "купу грошей".

"Я хотів би забрати його машину", — додав він, маючи на увазі темно-зелений Chevrolet Avalanche Хойєрманна.

За словами Адамовича, вартість транспортного засобу, найімовірніше, буде на тисячі доларів вищою за ринкову, і навіть один тільки номерний знак "став би чудовим предметом колекціонування", якби він коли-небудь став доступним публіці.

У Адамовича перебуває понад 9000 відомих предметів, що належать злочинцям, зокрема начерки Чарльза Менсона, зроблені його співкамерниками, випускний альбом Лі Гарві Освальда, обрізки волосся Теда Банді, білизна Сьюзан Сміт, яка втопила своїх синів в озері, а також листи Джеффрі Дамера та кількох інших відомих убивць.

Випускний альбом Лі Гарві Освальда, який убив Джона Кеннеді Фото: Скриншот

Будучи відомим торговцем предметами відомих убивць, Адамович уже отримує дзвінки від охочих купити або оцінити що-небудь, що належить "найвідомішому у світі" архітектору Нью-Йорка.

"Я впевнений, що його речі становитимуть цінність для нинішніх колекціонерів", — сказав він, зазначивши, що ціни на ці речі тільки злетять, якщо Хойєрманна буде офіційно визнано винним у вбивстві.

За словами Адамовича, каталогу із зазначенням фіксованої вартості речей, що використовуються вбивцею або пов'язані з ним, але майбутні листи, які Хойєрманн — у разі його засудження — напише з в'язниці, найімовірніше, коштуватимуть кілька сотень доларів за штуку, особливо якщо їх буде підписано від руки.

Так, люди платили тисячі доларів, щоб купити в Адамовича такі речі, як картини Джона Вейна Гейсі, прозваного "Клоуном-вбивцею", який зґвалтував і вбив близько 30 молодих чоловіків. Свої похмурі експонати Адамович купував на аукціонах, або отримував від своїх знайомих, які працювали охоронцями у в'язницях.

Сюжет про серійного вбивцю Джона Вейна Гейсі

Нагадаємо, у США групі детективів Case Breakers вдалося встановити особу одного з найтаємничіших маніяків ХХ століття, якого прозвали "Зодіаком", після того, як він розіслав у ЗМІ листи з таким підписом. Серійним вбивцею виявився ветеран Гері Френсіс Пост із Каліфорнії, який помер у 80 років.