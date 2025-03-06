Коллекционер вещей знаменитых убийц рассказал о самых популярных "экспонатах"

У Дэвида Адамовича есть вещи Чарльза Мэнсона и Ли Харви Освальда. Но последним "хитом" стал Рекс Хойерманн, которого обвиняют в убийстве семи женщин.

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Дэвид Адамович, обладатель крупнейшей в мире коллекции вещей серийных убийц, рассказал, какие предметы сейчас пользуются спросом, а также рассказал о своем странном увлечении. Об этом пишет NYpost.

По словам известного дилера с Лонг-Айленда, обладающего крупнейшей в мире коллекцией предметов, связанных с серийными убийцами, сейчас популярностью пользуются вещи архитектора Рекса Хойерманна, которого обвиняют в серии убийств, известных, как "убийства Гилго-Бич". Первоначально Хойерманн был арестован в июле 2023 года и обвинен в убийстве четырех женщин, тела которых, связанные ремнями или клейкой лентой, были обнаружены на пляже Гилго на Лонг-Айленде в 2010 году. В июне 2024 года 61-летнему Хойерманну были предъявлены еще два обвинения в убийстве женщин. По всем обвинениям Хойерманн не признал вину.

Обложка журнала с рассказом про Рекса Хойерманна Фото: People

"Сейчас он — горячая штучка", — говорит 78-летний житель Фрипорта Дэвид Адамович, отмечая, что вещи Рекса могут стоить "кучу денег".

"Я хотел бы забрать его машину", — добавил он, имея в виду темно-зеленый Chevrolet Avalanche Хойерманна.

По словам Адамовича, стоимость транспортного средства, скорее всего, будет на тысячи долларов выше рыночной, и даже один только номерной знак "стал бы отличным предметом коллекционирования", если бы он когда-нибудь стал доступен публике.

У Адамовича находится более 9000 известных предметов, принадлежащих преступникам, в том числе наброски Чарльза Мэнсона, сделанные его сокамерниками, выпускной альбом Ли Харви Освальда, обрезки волос Теда Банди, белье Сьюзан Смит, утопившей своих сыновей в озере, а также письма Джеффри Дамера и нескольких других известных убийц.

Выпускной альбом Ли Харви Освальда, который убил Джона Кеннеди Фото: Скриншот

Будучи известным торговцем предметами известных убийц, Адамович уже получает звонки от жаждущих купить или оценить что-нибудь, принадлежащее самому "известному в мире" архитектору Нью-Йорка.

"Я уверен, что его вещи будут представлять ценность для нынешних коллекционеров", — сказал он, отметив, что цены на эти вещи только взлетят, если Хойерманн будет официально признан виновным в убийстве.

По словам Адамовича, каталога с указанием фиксированной стоимости вещей, используемых убийцей или связанных с ним, но будущие письма, которые Хойерманн — в случае его осуждения — напишет из тюрьмы, скорее всего, будут стоить несколько сотен долларов за штуку, особенно если они будут подписаны от руки.

Так, люди платили тысячи долларов, чтобы купить у Адамовича такие вещи, как картины Джона Уэйна Гейси, прозванного "Клоуном-убийцей", который изнасиловал и убил около 30 молодых мужчин. Свои мрачные экспонаты Адамович покупал на аукционах, или получал от своих знакомых, которые работали охранниками в тюрьмах.

Сюжет о серийном убийце Джоне Уэйне Гейси

Напомним, в США группе детективов Case Breakers удалось установить личность одного из самых таинственных маньяков ХХ века, которого прозвали "Зодиаком", после того, как он разослал в СМИ письма с такой подписью. Серийным убийцей оказался ветеран Гэри Фрэнсис Пост из Калифорнии, который умер в 80 лет.