Искали больше полувека: раскрыта личность самого таинственного убийцы "Зодиака" (фото)

Личность серийного маньяка, который орудовал в США в конце 1960-х годов, удалось установить спустя 54 года после совершения жестоких убийств. По словам детективов, преступником по прозвищу "Зодиак" оказался ветеран боевых действий, который дожил до глубокой старости.

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Группа детективов Case Breakers установила личность одного из самых кровавых маньяков ХХ века по прозвищу "Зодиак". Им оказался 80-летний житель штата Калифорния (США) Гэри Фрэнсис Пост, сообщает The Sun.

Расследователи уже не первый год занимались "делом Зодиака". И осенью 2023 года основатель группы Томас Коберт объявил, что рядом с участком, принадлежавшим главному подозреваемому Гэри Фрэнсису Посту, ветерану ВВС, был обнаружен символ, связанный с серийным убийцей.

Символ — крест с кругом вокруг него — был найден на деревянном столбе рядом со старым поместьем Поста в Гровеланде, штат Калифорния, когда владелец участка расчищал кустарник в полумиле от дома.

Это достижение группы стало результатом трехлетнего расследования дела после того, как в 2020 г. один из членов группы, Джен, получил от бывшего ведущего новостей Дейла Джулина некий документ. По словам Дейла, к нему на место работы явился бездомный Крис Эйвери. Мужчина утверждал, что его отчим, Гэри Фрэнсис Пост, и есть "Зодиак", от которого он сам был вынужден скрываться.

После этого случая Дэйл попытал счастья во взломе кодов и после пяти лет попыток выяснил, что имя Поста — это ключ к разгадке личности серийного убийцы. Именно зная подлинное имя маньяка, можно было расшифровать письма, которые он когда-то рассылал по редакциям.

Что известно о личности серийного убийцы по прозвищу "Зодиак"

Гэри Фрэнсис Пост — ветеран боевых действий. В 1959 году он получил тяжелую травму головы в результате травматической автомобильной аварии, после чего, по словам его сослуживцев, стал совершенно другим человеком. Он жил в непосредственной близости от мест совершения убийств, носил военные ботинки 10-го размера, отпечатки которых были найдены на трех местах преступления, и был заядлым любителем активного отдыха.

Пост, умерший в возрасте 80 лет, был арестован за то, что в 2016 году якобы столкнул свою жену с лестницы, но был признан психически невменяемым.

Группа исследователей-любителей считает, что Гэри Фрэнсис Пост (на фото после ареста, не связанного с делом) является убийцей Зодиака

Чем "Зодиак" стал печально знаменит

"Зодиак" убил по меньшей мере пять жертв в Калифорнии (США) в конце 1960-х годов. Серийный убийца нападал на молодые пары в отдаленных местах, расстреливая или нанося ножевые ранения своим жертвам. Свое имя "серийник" получил за то, что рассылал письма в газеты, содержащие загадочные послания, которые он подписывал словом "зодиак". В письмах Зодиак объявил, что "собирает рабов" для загробной жизни, озвучивал угрозы новых убийств и намерение взорвать школьный автобус. Письма содержали четыре шифра, в которых, по словам убийцы, были зашифрованы данные о нем.

Убийца совершил семь установленных нападений в Бениша, Вальехо, Напа и Сан-Франциско в период с декабря 1968 года по октябрь 1969 года, из которых пять закончились смертью жертв. Он нападал на пары молодых людей, а также совершил убийство таксиста.

Полиции удалось точно доказать, что от рук маньяка погибли 17-летний Дэвид Фарадей и его девушка 16-летняя Бэтти Лу Дженсен, 17-летний Майк Мажо с подругой 22-летней Дарлин Элизабет Феррин, 20-летний Брайан Келвин Хартнелл и 22-летняя Сесилия Энн Шепард, а также 29-летний таксист Пол Ли Стайн.

Серийного убийцу также подозревали в лишении жизни 18-летнего Роберта Домингоса и 17-летней Линды Эдвардс, 18-летней Чери Джо Бейтс, 25-летней Донны Лэсс.

"Зодиак" — один из самых известных серийных убийц в истории США. Его личность и деяния получили отражения в массовой культуре, в том числе в одноименных фильмах 2005 и 2007 годов.

Напомним, летом 2023 года в США благодаря кусочку пиццы задержали убийцу 4-х женщин, которого искали 13 лет. По информации следствия, мужчина все эти годы следил за развитием дела при помощи фейковых интернет-аккаунтов, но это не помогло ему.

В это же время СМИ написали о том, что в Германии власти потратили 16 лет на погоню за несуществующей серийной убийцей. Два похожих убийства с разницей в 8 лет заставили думать сотрудников полиции, что это дело рук серийной убийцы. Правоохранителей сбивала с толку ДНК неизвестной женщины, которая была обнаружена на 40 местах преступлений в разных странах Европы.