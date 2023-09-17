Шукали понад пів століття: розкрито особу найтаємничішого вбивці "Зодіака" (фото)

Особу серійного маніяка, який орудував у США наприкінці 1960-х років, вдалося встановити за 54 роки після скоєння жорстоких убивств. За словами детективів, злочинцем на прізвисько "Зодіак" виявився ветеран бойових дій, який дожив до глибокої старості.

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Група детективів Case Breakers встановила особу одного з найкривавіших маніяків ХХ століття на прізвисько "Зодіак". Ним виявився 80-річний житель штату Каліфорнія (США) Гері Френсіс Пост, повідомляє The Sun.

Розслідувачі вже не перший рік займалися "справою Зодіака". І восени 2023 року засновник групи Томас Коберт оголосив, що поруч із ділянкою, яка належала головному підозрюваному Гері Френсісу Посту, ветерану ВПС, було виявлено символ, пов'язаний із серійним убивцею.

Символ — хрест із колом навколо нього — був знайдений на дерев'яному стовпі поруч зі старим маєтком Поста в Гровеланді, штат Каліфорнія, коли власник ділянки розчищав чагарник за пів милі від будинку.

Це досягнення групи стало результатом трирічного розслідування справи після того, як у 2020 р. один із членів групи, Джен, отримав від ексведучого новин Дейла Джуліна якийсь документ. За словами Дейла, до нього на місце роботи прийшов безхатько Кріс Ейвері. Чоловік стверджував, що його вітчим, Гері Френсіс Пост, і є "Зодіак", від якого він сам був змушений ховатися.

Після цього випадку Дейл спробував щастя у зламі кодів і після п'яти років спроб з'ясував, що ім'я Поста — це ключ до розгадки особи серійного вбивці. Саме знаючи справжнє ім'я маніяка, можна було розшифрувати листи, які він колись розсилав по редакціях.

Що відомо про особу серійного вбивці на прізвисько "Зодіак"

Гері Френсіс Пост — ветеран бойових дій. У 1959 році він отримав тяжку травму голови внаслідок травматичної автомобільної аварії, після чого, за словами його товаришів по службі, став зовсім іншою людиною. Він жив у безпосередній близькості від місць скоєння вбивств, носив військові черевики 10-го розміру, відбитки яких було знайдено на трьох місцях злочину, і був завзятим любителем активного відпочинку.

Пост, який помер у віці 80 років, був заарештований за те, що 2016 року нібито зіштовхнув свою дружину зі сходів, але був визнаний психічно неосудним.

Група дослідників-аматорів вважає, що Гері Френсіс Пост (на фото після арешту, не пов'язаного зі справою) є вбивцею Зодіаком

Чим "Зодіак" став сумнозвісним

"Зодіак" убив щонайменше п'ять жертв у Каліфорнії (США) наприкінці 1960-х років. Серійний вбивця нападав на молоді пари у віддалених місцях, розстрілюючи або наносячи ножові поранення своїм жертвам. Своє ім'я "серійник" отримав за те, що розсилав листи в газети, які містили загадкові послання, які він підписував словом "зодіак". У листах Зодіак оголосив, що "збирає рабів" для загробного життя, озвучував погрози нових убивств і намір підірвати шкільний автобус. Листи містили чотири шифри, в яких, за словами вбивці, були зашифровані дані про нього.

Вбивця скоїв сім встановлених нападів у Беніша, Вальєхо, Напа і Сан-Франциско в період з грудня 1968 року по жовтень 1969 року, з яких п'ять закінчилися смертю жертв. Він нападав на пари молодих людей, а також скоїв убивство таксиста.

Поліції вдалося точно довести, що від рук маніяка загинули 17-річний Девід Фарадей і його дівчина 16-річна Бетті Лу Дженсен, 17-річний Майк Мажо з подругою 22-річною Дарлін Елізабет Феррін, 20-річний Браян Келвін Хартнелл і 22-річна Сесілія Енн Шепард, а також 29-річний таксист Пол Лі Стайн.

Серійного вбивцю також підозрювали в позбавленні життя 18-річного Роберта Домінгоса і 17-річної Лінди Едвардс, 18-річної Чері Джо Бейтс, 25-річної Донни Лес.

"Зодіак" — один із найвідоміших серійних убивць в історії США. Його особистість і діяння дістали відображення в масовій культурі, зокрема в однойменних фільмах 2005 і 2007 років.

Нагадаємо, влітку 2023 року в США завдяки шматочку піци затримали вбивцю 4-х жінок, якого шукали 13 років. За інформацією слідства, чоловік усі ці роки стежив за розвитком справи за допомогою фейкових інтернет-акаунтів, але це не допомогло йому.

Водночас ЗМІ написали про те, що в Німеччині влада витратила 16 років на гонитву за неіснуючою серійною вбивцею. Два схожих вбивства з різницею у 8 років змусили думати співробітників поліції, що це справа рук серійної вбивці. Правоохоронців збивала з пантелику ДНК невідомої жінки, яку було виявлено на 40 місцях злочинів у різних країнах Європи.