Розкрили через 13 років: у США завдяки шматочку піци затримали вбивцю 4-х жінок (фото)

За інформацією слідства, чоловік усі ці роки стежив за розвитком справи за допомогою фейкових інтернет-акаунтів, але це не допомогло йому.

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У Сполучених Штатах Америки затримали підозрюваного в убивстві чотирьох жінок, тіла яких знайшли на пляжі ще 13 років тому. Про це пише видання CNN.

Поліція Нью-Йорка заарештувала 59-річного архітектора Рекса Гоєрмана, якому висунули звинувачення за серію вбивств у 2009 та 2010 роках на пляжі Гілго на південь від острова Лонг-Айленд. Тоді його жертвами могли стати Мелісса Бартелемі, Меган Вотерман і Амбер Костелло, за що й були висунуті підозри.

Також він може бути причетний до загибелі Морін Брейнард-Барнс у 2007 році, але поки що в цій справі він є лише основним підозрюваним. Рекс Гоєрман перебуває під арештом без можливості внесення застави.

Американець міг убити чотирьох жінок на пляжі Гілго Фото: CNN

Убивство жінок на пляжі: хронологія подій

У 2010 році слідчі почали пошуки жінки на ім'я Шеннен Гілберт. Саме тоді на пляжі знайшли тіла жертв обвинуваченого. Тіло Гілберт виявили лише через рік, але ці події ніяк не пов'язані — вона померла внаслідок нещасного випадку.

Усі жінки, яких імовірно вбив Рекс Гоєрман, були співробітницями секс-індустрії, і знаходив він їх за допомогою сервісу оголошень Craigslist.

У 2011 році недалеко від того ж пляжу знайшли фрагменти ще 9 тіл, включно з дитиною та трансгендерною жінкою, але поліція також не бачить зв'язку з цими вбивствами.

Розслідування тривало близько 13 років. Ситуація стала резонансною, і журналіст New York Magazine Роберт Колкер написав книжку "Зниклі дівчата", яка практично одразу стала хітом продажів. Ліз Гарбус екранізувала книгу для сервісу Netflix, а також цій справі присвячено безліч подкастів і статей.

Убивство жінок на пляжі: як знайшли обвинуваченого

У 2022 році, коли цього вже ніхто не чекав, стався прорив у розслідуванні. Перевіркою доказів зайнялася інша слідча група, до складу якої входили представники округу Саффолк, поліції Нью-Йорка та ФБР.

Тоді й вийшли на слід Рекса Гоєрмана, адже йому належить вантажівка Chevrolet Avalanche старої моделі. Точно така сама, про яку раніше розповідали свідки місця вбивства.

У США через 13 років затримали ймовірного вбивцю 4-х дівчат на пляжі Фото: CNN

Для зв'язку з жертвами вбивця використовував одноразові телефони, завдяки яким також вдалося встановити, що дзвінки надходили з районів, які пов'язані з підозрюваним.

Також у новій версії розслідування йдеться про те, що Рекс Гоєрман створював фальшиві інтернет-акаунти, щоб шукати матеріали порнографічного змісту, а також кадри з тортурами, але одна з основних цілей — спостереження за розслідуванням справи на пляжі Гілго.

Головним доказом став шматок піци, який викинув архітектор. Із нього взяли ДНК і зіставили з ДНК підозрюваного — в одному з джутових мішків, куди було загорнуте тіло жертви, 2010 року знайшли його волосся. Через 13 років мітохондріальна ДНК із волосся збіглася зі зразком зі шматка піци Гоєрмана.

Рекс Гоєрман залишив після себе кілька доказів Фото: CNN

"Нарешті настав день, коли той, у кого настільки порочне серце, хто вбивав невинних людей у розквіті сил, (губив — ред.) їхні молоді життя, буде притягнутий до відповідальності", — прокоментувала інцидент губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул.

Сам Рекс Гоєрман свою провину так і не визнав.

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що в Харкові хлопець убив усю сім'ю та скоїв смертельну ДТП. У всіх загиблих у квартирі були зафіксовані ножові поранення, і найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід.