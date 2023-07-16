Раскрыли спустя 13 лет: в США благодаря кусочку пиццы задержали убийцу 4-х женщин (фото)

По информации следствия, мужчина все эти годы следил за развитием дела при помощи фейковых интернет-аккаунтов, но это не помогло ему.

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В Соединенных Штатах Америки задержали подозреваемого в убийстве четырех женщин, тела которых были найдены на пляже еще 13 лет назад. Об этом пишет издание CNN.

Полиция Нью-Йорка арестовала 59-летнего архитектора Рекса Хойерманна, которому и выдвинули обвинения за серию убийств в 2009 и 2010 годах на пляже Гилго к югу от острова Лонг-Айленд. Тогда его жертвами могли стать Мелисса Бартелеми, Меган Уотерман и Амбер Костелло, за что и были выдвинуты подозрения.

Также он может быть причастен к гибели Морин Брэйнард-Барнс в 2007 году, но пока что в этом деле он является лишь основным подозреваемым. Рекс Хойерманн находится под арестом без возможности внесения залога.

Американец мог убить четырех женщин на пляже Гилго Фото: CNN

Убийство женщин на пляже: хронология событий

В 2010 году следователи начали поиски женщины по имени Шэннэн Гилберт. Именно тогда на пляже нашли тела жертв обвиняемого. Тело Гилберт обнаружили лишь спустя год, но эти события никак не связаны — она умерла в результате несчастного случая.

Все женщины, которых и убил предположительно Рекс Хойерманн, были сотрудницами секс-индустрии и находил он их при помощи сервиса объявлений Craigslist.

В 2011 году недалеко от того же пляжа нашли фрагменты еще 9 тел, включая ребенка и трансгендерной женщины, но полиция также не видит связи с этими убийствами.

Расследование длилось около 13 лет. Ситуация стала резонансной и журналист New York Magazine Роберт Колкер написал книгу "Пропавшие девушки", которая практически сразу стала хитом продаж. Лиз Гарбус экранизировала книгу для сервиса Netflix, а также этому делу посвящено уйма подкастов и статей.

Убийство женщин на пляже: как нашли обвиняемого

В 2022 году, когда этого уже никто не ждал, произошел прорыв в расследовании. Перепроверкой улик занялась другая следственная группа, в состав которой входили представители округа Саффолк, полиции Нью-Йорка и ФБР.

Тогда и вышли на след Рекса Хойерманна, ведь ему принадлежит грузовик Chevrolet Avalanche старой модели. Точно такой же, о котором ранее рассказывали свидетели места убийства.

В США спустя 13 лет задержали вероятного убийцу 4-х девушек на пляже Фото: CNN

Для связи с жертвами убийца использовал одноразовые телефоны, благодаря которым также удалось установить, что звонки поступали из районов, которые связаны с подозреваемым.

Также в новой версии расследования говорится, что Рекс Хойерманн создавал фальшивые интернет-аккаунты, чтобы искать материалы порнографического содержания, а также кадры с пытками, но одна из основных целей — наблюдение за расследованием дела на пляже Гилго.

Главной уликой стал кусок пиццы, который выбросил архитектор. С него взяли ДНК и сопоставили с ДНК подозреваемого — в одном из джутовых мешков, куда было завернуто тело жертвы, в 2010 году нашли его волос. Спустя 13 лет митохондриальная ДНК из волоса совпала с образцом с куска пиццы Хойерманна.

Рекс Хойерманн оставил после себя несколько улик Фото: CNN

"Наконец-то настал день, когда тот, у которого настолько порочное сердце, кто убивал невинных людей в расцвете сил, (губил, — ред.) их молодые жизни, будет привлечен к ответственности", — прокомментировала инцидент губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул.

Сам Рекс Хойерманн свою вину так и не признал.

Напомним, 16 июля сообщалось, что в Харькове парень убил всю семью и совершил смертельное ДТП. У всех погибших в квартире были зафиксированы ножевые ранения и в ближайшее время суд выберет для него меру пресечения.