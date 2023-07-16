"Вселился люцифер": в Харькове парень убил всю семью и совершил смертельное ДТП (фото)

По информации следствия, у погибших троих человек были зафиксированы ножевые ранения. В ближайшее время ему будет объявлено подозрение, а также суд выберет меру пресечения.

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В Харькове мужчина совершил тройное убийство и смертельное ДТП, потому что в него якобы вселился люцифер. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры 16 июля.

По данным следствия, произошла трагедия посреди белого дня в воскресенье. 20-летний парень убил в квартире на улице Метростроителей свою 10-летнюю сестру, мать и отчима. У всех троих жертв были обнаружены ножевые ранения.

"После совершения убийств злоумышленник через службы такси вызвал автомобиль. Под угрозой применения ножа он отобрал автомобиль у водителя, а сам дальше уехал по городу. Во время управления в районе перекрестка проспекта Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев злоумышленник совершил ДТП — на месте погиб 52-летний мужчина, переходивший в это время дорогу по пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

В Харькове мужчина совершил тройное убийство и летальное ДТП Фото: Прокуратура Харьковской области В Харькове мужчина совершил тройное убийство и летальное ДТП Фото: Прокуратура Харьковской области

После этого сотрудники правоохранительных органов оперативно его задержали.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы объявить ему о подозрении, после чего прокуроры будут избирать заключенному меру пресечения в виде держания под стражей.

Глава Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко также поделился некоторыми подробностями трагедии.

"Не знаю, как его назвать. Говорит, в меня вселился люцифер! Русский дух, люцифер, сколько еще возможно. Победим! Обязательно победим! Спасибо полицейским за работу", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля сообщалось, что отсидевший за убийство рецидивист напал на отдыхающих в Киеве. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что люди начали делать замечания подозреваемому. Это ему сильно не понравилось, после чего и произошел инцидент.