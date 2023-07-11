Устроил резню в Киеве: отсидевший за убийство рецидивист напал на отдыхающих, — полиция

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. По данным правоохранителей, подозреваемый набросился на людей с ножом после полученных замечаний.

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В Деснянском районе Киева мужчина атаковал отдыхающих на озере ножом после полученных замечаний. За свои действия он может быть приговорен к лишению свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранительные органы получили информацию о возникновении конфликта между двумя группами отдыхающих у озера Алмазное. Согласно сообщению, один из присутствующих имел при себе нож.

"На месте происшествия полицейские обнаружили двоих мужчин и женщину с легкими телесными повреждениями, а уроженец Киевской области, 1990 года рождения, с ножевым ранением в живот самостоятельно обратился в больницу. В ходе первоочередных следственных действий мы установили, что трое мужчин и женщина стали свидетелями конфликта между мужчиной и девушкой из другой компании. Чтобы прекратить ссору, они сделали ему замечание. В результате конфликта, последний нанес "соседям" ножевые ранения", – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время правоохранительные органы задержали злоумышленника. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщают СМИ, нападавший несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство.

Напомним, 8 июня сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на детей на детской площадке в городе Анси на востоке Франции. Он ударил ножом двоих взрослых и четверых детей.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что в Великобритании мужчина напал на свою возлюбленную из-за того, что на день рождения ему подарили блюдо из цветной капусты с сыром.