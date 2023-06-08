Во Франции сириец-мигрант напал с ножом на детей: много раненых, – СМИ

Предполагаемый нападавший Абдалмасих Х. ударил ножом двоих взрослых и четверых детей. Он получил статус беженца в Швеции и повторно просил его у французских властей, говорят в полиции.

Related video

Вооруженный ножом мужчина напал на детей на детской площадке в городе Анси на востоке Франции. Ранены минимум четверо детей в возрасте около трех лет и один взрослый, пишет французская газета Le Figaro.

Собеседники газеты говорят, что преступник — 32-летний сириец, проситель убежища во Франции. В полиции рассказали, что он получил статус беженца в Швеции и повторно попросил его во Франции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в Twitter, что подозреваемого задержали благодаря быстрой реакции полицейских.

Предполагаемый нападавший Абдалмасих Х. был арестован, при нем было удостоверение личности гражданина Сирии. В поле зрения правоохранителей он не попадался, отметила газета Le Parisien.

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате нападения — двое взрослых и четверо детей, уточняет канал BFM TV.

Напомним, что немецкие СМИ в мае выяснили, как Россия и Беларусь помогает мигрантам из стран Ближнего Востока попасть в Евросоюз. В основном они едут из Сирии, Афганистана и Турции.

В феврале рядом с итальянским портовым городом Кротоне затонуло судно, на котором было около 200 мигрантов. Погибли более 60 человек.