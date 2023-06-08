У Франції сирієць-мігрант напав із ножем на дітей: багато поранених, – ЗМІ

Імовірний нападник Абдалмасіх Х. вдарив ножем двох дорослих та чотирьох дітей. Він отримав статус біженця у Швеції і повторно просив його у французької влади, кажуть у поліції.

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Озброєний ножем чоловік напав на дітей на дитячому майданчику у місті Ансі на сході Франції. Поранено щонайменше чотирьох дітей у віці близько трьох років і одного дорослого, пише французька газета Le Figaro.

Співрозмовники газети кажуть, що злочинець – 32-річний сирієць, прохач притулку у Франції. У поліції розповіли, що він отримав статус біженця у Швеції та повторно попросив його у Франції.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен написав у Twitter, що підозрюваного затримали завдяки швидкій реакції поліцейських.

Імовірний нападник Абдалмасіх Х. був заарештований, при ньому було посвідчення особи громадянина Сирії. У поле зору правоохоронців він не попадав, зауважила газета Le Parisien.

Щонайменше шестеро людей отримали поранення внаслідок нападу — двоє дорослих та четверо дітей, уточнює канал BFM TV.

Нагадаємо, що німецькі ЗМІ у травні з'ясували, як Росія та Білорусь допомагає мігрантам із країн Близького Сходу потрапити до Євросоюзу. Здебільшого вони їдуть із Сирії, Афганістану та Туреччини.

У лютому поряд з італійським портовим містом Кротоне затонуло судно, на якому було близько 200 мігрантів. Загинули понад 60 людей.