"Превратился в Кинг-Конга": мужчина напал на возлюбленную из-за цветной капусты

Тимоти Робинсону не понравилось блюдо, которое приготовили на день рождения. Мужчина не справился с гневом, схватил хлебный нож и угрожающе поднес его к лицу своей девушки.

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В Великобритании 46-летний Тимоти Робинсон был в ярости, когда ему подали на его день рождения блюдо из цветной капусты с сыром. Он вспылил и напал на свою возлюбленную, после чего был арестован и заключен в тюрьму. Об этом пишет Bristol Live.

Женщина рассказала в суде, что житель британского города Дауненд, графство Эйвон, во время праздничного ужина "превратился в настоящего Кинг-Конга".

"Хочешь увидеть настоящего Тимоти?", — спросил мужчина.

В результате этого инцидента, он схватил хлебный нож и угрожающе поднес его к лицу британки. Подруга, которая сидела за столом, смогла остановить его руку, но в ответ он схватил ее за горло и сжал, указано в протоколе.

Робинсон признал свою вину в двух случаях нападений, удушении, причинении телесных повреждений и угрозах с использованием ножа. Судья Майкл Лонгман вынес приговор в виде двух лет и девяти месяцев тюремного заключения.

Судья Лонгман отметил, что обвиняемый проявлял агрессивное поведение как в отношении своей партнерши, так и в других ситуациях. Серьезность преступлений еще усугубила тот факт, что Робинсон совершал их находясь под воздействием алкоголя. Суд также вынес решение о запрете любого контакта обвиняемого с потерпевшей на протяжении пяти лет.

Суд также узнал, что в период с октября по ноябрь прошлого года Робинсон прижал заявительницу к дивану коленом и нанес ей удары плоской отверткой в грудь и верхние части рук, причинив синяки, но не колотые раны. В заявлении о последствиях она сказала, что боялась, что Робинсон убьет ее.

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