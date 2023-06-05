"Из любопытства": фанатка преступлений убила женщину, чтобы посмотреть, как она умирает

В день преступления Чон Ю Чжон пришла к жертве под видом ученицы в школьной форме. Попав в дом она смертельно ранила женщину ножом. Девушка планировала совершить "идеальное преступление".

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23-летняя Чон Ю Чжон, фанатка настоящих преступлений, была арестован в южнокорейском городе Пусан в среду в связи с убийством и расчленением женщины. Об этом пишет The Insider.

По словам полиции, они считают, что убийство было совершено "из любопытства", вызванного желанием подозреваемой испытать на себе, что такое убийство. Женщина призналась в убийстве и в пятницу, 2 июня, ей было предъявлено обвинение в убийстве. Первоначально Чжон утверждала, что расправилась с жертвой во время ссоры, но позже отказалась от своих слов, когда следователи представили ей новые доказательства.

Представитель полиции заявил, что они подозревают, что убийство было преднамеренным и было вызвано желанием девушки убить кого-то по-настоящему после того, как она "стала одержима идеей убийства из телевизионных программ и книг". В ходе расследования на телефоне женщины была обнаружена трехмесячная история поиска информации о том, как спрятать труп.

По данным полиции, Чжон смотрела телепередачи о настоящих преступлениях и брала книги о преступлениях в библиотеке. Она искала свою жертву в интернете. Ее план сработал благодаря приложению, которое связывает родителей с частными репетиторами. За два дня до убийства Чжон связалась с жертвой, представившись матерью девятиклассника, чтобы договориться о визите в дом жертвы.

Девушка смертельно ранила жертву ножом Фото: Busan police

Полиция сообщила, что в день преступления Чжон пришла под видом ученицы в школьной форме. Попав в дом, она смертельно ранила жертву ножом. Затем девушка расчленила тело, положив часть трупа в чемодан, который она выбросила в лесу у реки, а другие части трупа оставила в своем доме.

Чжон сохранила мобильный телефон, удостоверение личности и бумажник жертвы, пытаясь "совершить идеальное преступление".

Однако водитель такси, который отвез ее в лесной массив, предупредил полицию о странном поведении. Затем сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ее сумках окровавленную одежду.

"Чжон была одиночкой и затворницей, безработной после окончания средней школы пять лет назад", — сообщили в полиции.

Ранее Фокус писал, что женщину нашли спустя 53 года после ее исчезновения. Детективы, которые ищут ответы на вопросы по делу об таинственном убийстве, наконец-то опознали жертву. Более полувека ее называли "Дамой из багажника".

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.