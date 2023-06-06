"Перетворився на Кінг-Конга": чоловік напав на кохану через цвітну капусту

Тімоті Робінсону не сподобалася страва, яку приготували на день народження. Чоловік не впорався з гнівом, схопив хлібний ніж і погрозливо підніс його до обличчя своєї дівчини.

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У Великій Британії 46-річний Тімоті Робінсон розлютився, коли йому подали на його день народження страву з цвітної капусти з сиром. Він напав на свою кохану, після чого був заарештований і ув'язнений. Про це пише Bristol Live.

Жінка розповіла в суді, що мешканець британського міста Дауненд, графство Ейвон, під час святкової вечері "перетворився на справжнього Кінг-Конга".

"Хочеш побачити справжнього Тімоті?", — запитав чоловік.

Внаслідок цього інциденту, він схопив хлібний ніж і загрозливо підніс його до обличчя британки. Подруга, яка сиділа за столом, спромоглася зупинити його руку, але у відповідь він схопив її за горло і стиснув, зазначено в протоколі.

Робінсон визнав свою провину у двох випадках нападів, задушенні, заподіянні тілесних ушкоджень та погроз з використанням ножа. Суддя Майкл Лонгман ухвалив вирок у вигляді двох років і дев'яти місяців тюремного ув'язнення.

Суддя Лонгман зазначив, що обвинувачений виявляв агресивну поведінку як щодо своєї партнерки, так і в інших ситуаціях. Серйозність злочинів ще посилила той факт, що Робінсон вчиняв їх, перебуваючи під впливом алкоголю. Суд також ухвалив рішення про заборону будь-якого контакту обвинуваченого з потерпілою протягом п'яти років.

Суд також дізнався, що в період з жовтня по листопад минулого року Робінсон притиснув заявницю до дивана коліном і завдав їй ударів плоскою викруткою в груди та верхні частини рук, завдавши синців, але не колотих ран. У заяві про наслідки вона сказала, що боялася, що Робінсон уб'є її.

Раніше Фокус писав, що жінку знайшли через 53 роки після її зникнення. Детективи, які шукають відповіді на питання у справі про таємниче вбивство, нарешті впізнали жертву. Більше півстоліття її називали "Дамою з багажника".

Також повідомлялося, що фанатка злочинів вбила жінку, щоб подивитися, як вона вмирає. У день злочину Чон Ю Чжон прийшла до жертви під виглядом учениці у шкільній формі. Потрапивши до будинку, вона смертельно поранила жінку ножем. Дівчина планувала вчинити "ідеальний злочин".