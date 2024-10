"Лучшие из британцев": на аукцион выставили коллекцию раритетных ретроавто (фото)

В коллекции собраны британские Aston Martin, Bentley, Jaguar и Rolls-Royce, изготовленные с 1924 по 1967 год. Ориентировочная стоимость некоторых машин составляет полмиллиона долларов.

Related video

В Лондоне на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию редких британских автомобилей. С молотка пойдут почти два десятка ретроавто. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Коллекция названа The Best of British ("лучшие из британцев") и включает редкие роскошные и спортивные модели, выпущенные с 1924 по 1967 год. Их общая стоимость превышает 2,5 миллиона фунтов стерлингов ($3,5 миллиона).

Aston Martin DB4 Vantage оценили в более чем полмиллиона долларов Фото: RM Sotheby's

Состояние автомобилей разное. Некоторые из машин выглядят превосходно, другие — нуждаются в восстановлении или находятся в процессе реставрации.

Самое дорогое авто в коллекции — купе Aston Martin DB4 1962 года в заряженной 325-сильной версии Vantage. За него планируют получить более полумиллиона долларов, ведь таких авто изготовили всего 136.

Важно

На аукцион выставили необычное 500-сильное авто 50-х от украинского дизайнера (фото)

Примерно 500 000 долларов стоит и турер Rolls-Royce Phantom II 1934 года с кузовом от ателье Hooper & Co. Он существует в единственном экземпляре и в свое время использовался в качестве парадного авто британскими королями Георгом V и Эдвардом VIII.

Rolls-Royce Phantom I 1929 года Rolls-Royce Phantom II 1934 года Bentley 4 ¼ литра 1939 года Aston Martin DB2 1950 года Bentley S1 Continental 1956 года Jaguar Mark 2 1963 года

Ценным является и самое старое авто в коллекции — Bentley 3 Litre Speed 1924 года. За него могут получить до 400 000 долларов.

Кроме того, на аукцион выставлены Rolls-Royce Phantom I и по несколько Bentley 3 ½ Litre и 4 ¼ Litre 1930-годов. А более позднюю эпоху представляют четыре Aston Martin DB2 разных версий, Jaguar Mark 2 и Bentley S1 и S2.

Кстати, недавно на аукцион выставили коллекцию американских авто, которая пережила торнадо.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет редкий винтажный спорткар Николаса Кейджа.