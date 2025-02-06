Ожидают утилизации: десятки британских электрокаров обнаружили на свалке (фото)

Jaguar выкупил несколько тысяч электромобилей I-Pace у владельцев. Из-за невозможности устранить дефекты батареи кроссоверы собираются утилизировать.

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В Великобритании на свалке авто обнаружили кроссоверы Jaguar I-Pace. Электрокары ожидает уничтожение. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На свалке насчитали более двух десятков Jaguar I-Pace, которые расположены в несколько уровней в специальных ячейках. Вскоре их утилизируют.

Авто готовят к утилизации

Электромобиль Jaguar I-Pace — относительно новая модель, которая появилась в 2018 году, поэтому пробег у этих кроссоверов небольшой. Автомобили пойдут под пресс из-за серьезных дефектов.

Как известно, Jaguar I-Pace несколько раз отзывали для устранения дефектов. Наиболее проблемной оказалась батарея производства LG — она склонна к перегреву и может загореться.

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Из-за такой опасности Jaguar сначала выпустил обновление программного обеспечения, а затем выкупил несколько тысяч I-Pace у их владельцев для дальнейшей утилизации. Очевидно именно эти электрокары и обнаружили на свалке в Великобритании.

Электрокроссовер Jaguar I-Pace выпускают в 400-сильной версии с батареей на 90 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и преодолеть 470 км без подзарядки.

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