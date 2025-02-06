Очікують на утилізацію: десятки британських електрокарів виявили на звалищі (фото)
Jaguar викупив кілька тисяч електромобілів I-Pace у власників. Через неможливість усунути дефекти батареї кросовери збираються утилізувати.
У Великій Британії на звалищі авто виявили кросовери Jaguar I-Pace. На електрокари очікує знищення. Про це повідомляє сайт Carscoops.
На звалищі нарахували понад два десятки Jaguar I-Pace, які розташовані в кілька рівнів у спеціальних комірках. Невдовзі їх утилізують.
Електромобіль Jaguar I-Pace – відносно нова модель, яка з’явилася в 2018 році, тому пробіг у цих кросоверів невеликий. Автомобілі підуть під прес через серйозні дефекти.
Як відомо, Jaguar I-Pace кілька разів відкликали для усунення дефектів. Найбільш проблемною виявилася батарея виробництва LG – вона схильна до перегріву та може загорітися.
Через таку небезпеку Jaguar спочатку випустив оновлення програмного забезпечення, а згодом викупив кілька тисяч I-Pace в їх власників для подальшої утилізації. Очевидно саме ці електрокари і виявили на звалищі у Великій Британії.
Електрокросовер Jaguar I-Pace випускають у 400-сильній версії з батареєю на 90 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і подолати 470 км без підзарядки.
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