Очікують на утилізацію: десятки британських електрокарів виявили на звалищі (фото)

Jaguar викупив кілька тисяч електромобілів I-Pace у власників. Через неможливість усунути дефекти батареї кросовери збираються утилізувати.

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У Великій Британії на звалищі авто виявили кросовери Jaguar I-Pace. На електрокари очікує знищення. Про це повідомляє сайт Carscoops.

На звалищі нарахували понад два десятки Jaguar I-Pace, які розташовані в кілька рівнів у спеціальних комірках. Невдовзі їх утилізують.

Авто готують до утилізації

Електромобіль Jaguar I-Pace – відносно нова модель, яка з’явилася в 2018 році, тому пробіг у цих кросоверів невеликий. Автомобілі підуть під прес через серйозні дефекти.

Як відомо, Jaguar I-Pace кілька разів відкликали для усунення дефектів. Найбільш проблемною виявилася батарея виробництва LG – вона схильна до перегріву та може загорітися.

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Через таку небезпеку Jaguar спочатку випустив оновлення програмного забезпечення, а згодом викупив кілька тисяч I-Pace в їх власників для подальшої утилізації. Очевидно саме ці електрокари і виявили на звалищі у Великій Британії.

Електрокросовер Jaguar I-Pace випускають у 400-сильній версії з батареєю на 90 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і подолати 470 км без підзарядки.

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