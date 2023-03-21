Відбувся подряпинами: у США пума напала на чоловіка під час відпочинку в джакузі

Співробітники служби дикої природи встановили пастку для хижого звіра, але не змогли знайти жодних слідів на замерзлому снігу. Зазначається, що пошуки небезпечної тварини все ще продовжуються.

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У США, в штаті Колорадо, ведуться пошуки пуми, яка напала на чоловіка, коли він перебував у джакузі зі своєю дружиною, та вкусила його за голову. Про це повідомляє Sky News.

Напад трапився увечері 18 березня в місті Натропі, розташованому в лісистій місцевості. Сімейна пара відпочивала в орендованому будинку, коли чоловіка атакувала пума, також відома як кугуар чи гірський лев. Спочатку чоловік не зрозумів, що сталося, але потім побачив хижака, почав кричати та бризкати на нього водою. Його дружина світила ліхтарем у бік пуми, яка нарешті вирішила відступити на вершину пагорба.

Хижак продовжував спостерігати за парою зі своєї нової точки огляду. Чоловікові та жінці вдалося повернутися додому та промити рани чоловіка (чотири подряпини на маківці голови та біля правого вуха), після чого вони зателефонували власниці ділянки, яка працювала у службі парків та дикої природи Колорадо.

Співробітники служби дикої природи встановили пастку для пуми, але не змогли знайти жодних слідів на замерзлому снігу. Зазначається, що пошуки небезпечної тварини продовжуються.

З 1990 року в Колорадо внаслідок атаки гірських левів постраждали щонайменше 27 людей, троє з них смертельно Фото: Pixabay

Суботня подія стала першим зареєстрованим нападом гірського лева на людину в Колорадо з лютого 2022 року. З 1990 року в цьому штаті в результаті атаки гірських левів постраждали щонайменше 27 людей, троє з них смертельно.

Раніше Фокус писав, що в Південній Африці пара постраждала в ДТП, але на цьому жах не закінчився: на них чекали голодні леви. Маріо Тітус разом із дружиною Грейс потрапили в аварію, коли їхали з дому до лікарні. Чоловік хотів пішки дійти до шпиталю та привести допомогу, але незадовго до аварії його дружина помітила на дорозі зграю левів, тому в них не було іншого вибору, як чекати в машині.

Також повідомлялося, що кетчуп врятував життя моряку, який місяць пробув у відкритому морі. Елвіс Франсуа, житель острова Сінт-Мартен був віднесений до Карибського моря під час ремонту свого човна. Його врятували завдяки рятувальній кампанії під назвою #FindtheKetchupBoatGuy, яка охопила майже 5 мільйонів користувачів соцмереж та зібрала понад 4 тисячі лайків.