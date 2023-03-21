Отделался царапинами: в США пума напала на мужчину во время отдыха в джакузи

Сотрудники службы дикой природы установили ловушку для хищного зверя, но не смогли найти никаких следов на замерзшем снегу. Отмечается, что поиски опасного животного все еще продолжаются.

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В США, в штате Колорадо, ведутся поиски пумы, которая напала на мужчину, когда он находился в джакузи со своей женой и укусила его за голову. Об этом сообщает Sky News.

Нападение случилось вечером 18 марта в городе Натроп, расположенном в лесистой местности. Семейная пара отдыхала в арендованном доме, когда супруга атаковала пума, также известная как кугуар или горный лев. Сначала мужчина не понял, что произошло, но затем увидел хищника и начал кричать и брызгать на него водой. Его жена светила фонарем в сторону пумы, которая в конце концов решила отступить на вершину холма.

Хищник продолжал наблюдать за парой со своей новой точки обзора. Мужчине и женщине удалось вернуться домой и промыть раны мужчины (четыре царапины на макушке головы и возле правого уха), после чего они позвонили владельцу участка, который работал в службе парков и дикой природы Колорадо.

Сотрудники службы дикой природы установили ловушку для пумы, но не смогли найти никаких следов на замерзшем снегу. Отмечается, что поиски опасного животного продолжаются.

С 1990 года в Колорадо в результате атаки горных львов пострадали по меньшей мере 27 человек, трое из них — смертельно Фото: Pixabay

Субботнее происшествие стало первым зарегистрированным нападением горного льва на человека в Колорадо с февраля 2022 года. С 1990 года в этом штате в результате атаки горных львов пострадали по меньшей мере 27 человек, трое из них — смертельно.

Ранее Фокус писал, что в Южной Африке пара пострадала в ДТП, но на этом кошмар не закончился: их поджидали голодные львы. Марио Титус вместе с женой Грейс попали в аварию, когда ехали из дома в больницу. Мужчина хотел пешком дойди до госпиталя и привести помощь, но за несколько мгновений до аварии его супруга заметила на дороге стаю львов, поэтому у них не было другого выбора, кроме как ждать в машине.

Также сообщалось, что кетчуп спас жизнь моряку, который месяц пробыл в открытом море. Элвис Франсуа, житель острова Синт-Мартен был унесен в Карибское море во время ремонта своей парусной лодки. Его спасли благодаря спасательной кампании под названием #FindtheKetchupBoatGuy, которая охватила почти 5 миллионов пользователей соцсетей и собрала более 4 тысяч лайков.