Отделался царапинами: в США пума напала на мужчину во время отдыха в джакузи
Сотрудники службы дикой природы установили ловушку для хищного зверя, но не смогли найти никаких следов на замерзшем снегу. Отмечается, что поиски опасного животного все еще продолжаются.
В США, в штате Колорадо, ведутся поиски пумы, которая напала на мужчину, когда он находился в джакузи со своей женой и укусила его за голову. Об этом сообщает Sky News.
Нападение случилось вечером 18 марта в городе Натроп, расположенном в лесистой местности. Семейная пара отдыхала в арендованном доме, когда супруга атаковала пума, также известная как кугуар или горный лев. Сначала мужчина не понял, что произошло, но затем увидел хищника и начал кричать и брызгать на него водой. Его жена светила фонарем в сторону пумы, которая в конце концов решила отступить на вершину холма.
Хищник продолжал наблюдать за парой со своей новой точки обзора. Мужчине и женщине удалось вернуться домой и промыть раны мужчины (четыре царапины на макушке головы и возле правого уха), после чего они позвонили владельцу участка, который работал в службе парков и дикой природы Колорадо.
Сотрудники службы дикой природы установили ловушку для пумы, но не смогли найти никаких следов на замерзшем снегу. Отмечается, что поиски опасного животного продолжаются.
Субботнее происшествие стало первым зарегистрированным нападением горного льва на человека в Колорадо с февраля 2022 года. С 1990 года в этом штате в результате атаки горных львов пострадали по меньшей мере 27 человек, трое из них — смертельно.
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