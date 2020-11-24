"Отцу пока не сказала": дочь рокера Ноэля Галлахера снялась в рекламной кампании нижнего белья

20-летняя Анаис начала модельную карьеру еще несколько лет назад

Дочь фронтмена Oasis Ноэля Галлахера, 20-летняя Анаис стала лицом рекламной кампании бренда нижнего белья Bluebella. Об этом пишет Daily Mail.

Впрочем, два года назад Анаис уже попробовала свои силы в модельном бизнесе снявшись для американского бренда Nasty Gal. А в 11 лет она подписала контракт с модельным агентством Select Model Management, получив неофициальное звание новой Кейт Мосс и снявшись у Марио Тестино.

Теперь же наследница Ноэля Галлахера появилась в осенне-зимней рекламной кампании бренда нижнего белья Bluebella. Кружевные боди, прозрачные корсеты, чулки и пояс — юная модель призналась, что пока не показала снимки отцу. "Но он очень хорошо относится к тому, чем я занимаюсь. Думаю, любой отец был бы счастлив, увидев, как его дочь самореализовывается", — отметила Анаис.

Но если отцу-рокеру Анаис пока не рассказала о новой рекламной съемке, то матери показала кадры сразу же после их утверждения.

Анаис – дочь фронтмена Oasis от дизайнера интерьеров Мэг Мэттьюс. Пара состояла в браке с 1997 по 2001 год. В 2011 году Ноэль женился на шотландской публицистке Саре Макдональд.