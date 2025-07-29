Том Круз потанцевал на концерте Oasis, которые называли его "сволочью": перемирие после скандала

Голливудский актер Том Круз появился на концерте Oasis в Лондоне, несмотря на многолетнюю публичную обиду со стороны участников группы. Присутствие звезды стало неожиданностью, учитывая давние колючие комментарии от Лиама и Ноэля Галлахеров.

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Как пишет Variety, легенда Голливуда Том Круз посетил концерт культовой британской группы Oasis на лондонском стадионе "Уэмбли", несмотря на давнюю историю конфликта. Это событие стало не только светской сенсацией, но и символом, что старые образы — не всегда вечны.

В начале 2000-х лидеры группы — братья Ноэль и Лиам Галлахеры — позволяли себе резкие выпады в адрес Круза. В документальном фильме "Lord Don't Slow Me Down", снятом Бейли Уолшем в 2007 году, Ноэль прямо перед камерой назвал актера "маленьким подонком", утверждая, что "он не снялся ни в одном хорошем фильме". Лиам подхватил это настроение: "Я ненавижу Тома Круза. Подонка. Как и Майкла Оуэна".

Впрочем, со временем страсти несколько утихли. В 2009 году, когда Круз и Лиам случайно встретились в отеле в Берлине, между ними, по слухам, произошел короткий, но довольно мирный диалог. Актер, шутя, напомнил, что в упомянутом документальном фильме Лиам все же похвалил одну ленту — "Коктейль". Мужчины якобы пожали друг другу руки и разошлись без конфликта.

На концерте в "Уэмбли" Том Круз появился в толпе звезд. Кроме него, на шоу также были замечены певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер. Это было одно из аншлаговых выступлений в рамках мирового тура Oasis, который стал первым после 16-летней паузы.

По информации NME, тур начался в Кардиффе, а после лондонской части группа выступит в Эдинбурге и Дублине. В августе коллектив отправится в Северную Америку, в частности посетит Торонто, Чикаго, Лос-Анджелес и Мехико. На сентябрь запланировано возвращение в Лондон с двумя дополнительными шоу, после чего Oasis поедут в гастроли в Южную Корею, Японию, Австралию и страны Южной Америки.

Группа Oasis стала известной в 1990-х, но из-за конфликтов между братьями Галлахерами распалась в 2009 году. Публичные ссоры, оскорбления и рок-н-ролльные скандалы сделали их фигурами не менее громкими, чем их музыка. Воссоединение стало неожиданностью для фанатов по всему миру.

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