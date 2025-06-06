Том Круз установил новый рекорд Гиннеса за мощный трюк в "Миссии невыполнимой" (видео)

Том Круз стал рекордсменом благодаря смелому трюку, который он выполнил во время съемок нового фильма франшизы "Миссия невыполнима". По данным Книги рекордов Гиннеса, актер получил титул за самое большое количество прыжков с горящим парашютом, совершенных одним человеком — всего 16 раз.

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Об этом пишет CNN.

"Том не просто играет героев боевиков — он и есть настоящий герой боевиков!" — отметил главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей, — Во многом его успех объясняется абсолютной преданностью реалистичности и желанием постоянно расширять границы возможного для главного героя".

Он также добавил, что для Книги рекордов — это "настоящая честь — отметить его абсолютное бесстрашие таким титулом".

Эти огненные прыжки Круз выполнял как трюк во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" — это восьмая часть популярной серии, в которой актер снимается с 1996 года.

На официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures, которая создает фильм, появилось видео, где Круз обсуждает логистику трюка с координаторами.

В нем он говорит: "Я буду прыгать. Если парашют закрутится во время горения — меня будет крутить и обжигать".

Позже в видео он добавляет с улыбкой: "Хочу быть умным. Я не говорю, что хочу рисковать... Мы же не рискуем. Очевидно же".

В ролике видно, как Круз 16 раз подряд прыгает с вертолета с горящим парашютом — все это под знаменитую мелодию "Миссии невыполнимой".

Этот трюк — далеко не первый в перечне опасных вызовов, которые берет на себя актер. Кроме своего появления во время Олимпийских игр прошлым летом, Круз известен тем, что сам выполняет большинство экстремальных сцен в своих фильмах.

Напомним, после выхода восьмой части франшизы "Миссия невыполнима" под названием "Финальная расплата", которую большинство кинокритиков считают завершающей, Том Круз заявил, что не намерен уходить на покой и вернется в продолжениях других культовых картин.

Фокус также писал, что 62-летний американский актер Том Круз потерял сознание, выполняя трюк в фильме, и это было не во время полета на истребителе P-51 в "Топ Ган: Мэверик", а во время съемок трюков в самолете для фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата".