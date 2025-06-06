Том Круз встановив новий рекорд Гіннеса за потужний трюк у "Місії нездійсненній" (відео)
Том Круз став рекордсменом завдяки сміливому трюку, який він виконав під час зйомок нового фільму франшизи "Місія нездійсненна". За даними Книги рекордів Гіннеса, актор отримав титул за найбільшу кількість стрибків з парашутом, що горить, здійснених однією людиною — всього 16 разів.
Про це пише CNN.
"Том не просто грає героїв бойовиків — він і є справжній герой бойовиків!" — зазначив головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейґ Ґлендей. — Багато в чому його успіх пояснюється абсолютною відданістю реалістичності та бажанням постійно розширювати межі можливого для головного героя".
Він також додав, що для Книги рекордів — це "справжня честь — зазначити його абсолютну безстрашність таким титулом".
Ці вогняні стрибки Круз виконував як трюк під час зйомок фільму "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" — це восьма частина популярної серії, в якій актор знімається з 1996 року.
На офіційному YouTube-каналі студії Paramount Pictures, яка створює фільм, з'явилось відео, де Круз обговорює логістику трюку з координаторами.
У ньому він каже: "Я буду стрибати. Якщо парашут закрутиться під час горіння — мене буде крутити і обпалювати".
Пізніше у відео він додає з посмішкою: "Хочу бути розумним. Я не кажу, що хочу ризикувати… Ми ж не ризикуємо. Очевидно ж".
У ролику видно, як Круз 16 разів поспіль стрибає з гелікоптера з парашутом, який палає — усе це під знамениту мелодію "Місії нездійсненної".
Цей трюк — далеко не перший у переліку небезпечних викликів, які бере на себе актор. Окрім своєї появи під час Олімпійських ігор минулого літа, Круз відомий тим, що сам виконує більшість екстремальних сцен у своїх фільмах.
Нагадаємо, після виходу восьмої частини франшизи "Місія неможлива" під назвою "Фінальна розплата", яку більшість кінокритиків вважають завершальною, Том Круз заявив, що не має наміру йти на спочинок і повернеться в продовженнях інших культових картин.
Фокус також писав, що 62-річний американський актор Том Круз знепритомнів, виконуючи трюк у фільмі, і це було не під час польоту на винищувачі P-51 у "Топ Ган: Меверік", а під час зйомок трюків у літаку для фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата".