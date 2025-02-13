Том Круз зізнався, на зйомках якого фільму знепритомнів (відео)

Голлівудський актор постраждав від нестачі кисню під час зйомок трюків у літаку. Цей фільм може стати останнім у франшизі.

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62-річний американський актор Том Круз знепритомнів, виконуючи трюк у фільмі, і це було не під час польоту на винищувачі P-51 у "Топ Ган: Меверік". Про це пише Empire.

Голлівудський актор постраждав від нестачі кисню під час зйомок трюків у літаку для фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата", який вийде 22 травня 2025 року в Україні.

Актор повторює свою роль Ітана Ханта в, ймовірно, останньому фільмі серії бойовиків.

Тизер фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата"

Круз пригадав: "Коли ви висуваєте обличчя (з літака), рухаючись зі швидкістю понад 120-130 миль на годину, ви не отримуєте кисню. Тож мені довелося навчитися дихати. Були моменти, коли я фізично непритомнів; Я не зміг повернутися в кабіну".

У попередніх фільмах "Місія неможлива" голлівудський актор піднімався на хмарочос Бурдж-Халіфа в Дубаї та чіплявся за дах поїзда, що рухається.

Режисер картини — Крістофер МакКуоррі. Раніше він казав: "У цьому фільмі є трюки, які розтоплять ваш мозок. Був день в Африці – будь-який день в Африці – коли Том вийшов би і зробив щось, що перевершує все, що він робив раніше".

Том Круз показав зйомки трюку

Ходять чутки про те, що "Місія неможлива. Фінальна розплата" може стати останнім фільмом у довгостроковій франшизі, але Том Круз залишається мовчазним щодо цього питання.

Актор казав: "Ви повинні подивитися фільм. Зараз мені важко це обговорювати, тому що це дійсно те, що вам доведеться пережити".

А режисер картини зазначав: "Сподіваюся, це задовільне завершення 30-річної історії. Я майже впевнений, що люди відчують, що назва була доречною".

Нагадаємо, як виглядає єдина рідна донька Тома Круза Сурі.

Також Фокус писав про те, що Тому Крузу вручили найвищу премію ВМС США.