Тому Крузу вручили найвищу премію ВМС США за популяризацію армії у фільмах

У ВМС США наголосили, що Том Круз суттєво підвищив обізнаність громадськості про службу в армії, особливо відзначивши фільми "Найкращий стрілець", "Найкращий стрілець: Мейверік", а також "Місія нездійсненна".

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Голлівудському актору Тому Крузу вручили найвищу цивільну нагороду Військово-морських сил США за "видатний внесок у розвиток ВМС та Корпусу морської піхоти". Про це пише Associated Press.

Актор отримав медаль та сертифікат за видатні заслуги перед суспільством від очільника ВМС США Карлоса Дель Торо 17 грудня під час офіційної церемонії вручення.

"Я захоплююся усіма військовослужбовцями. Я знаю, що в житті є дещо дуже вірне для мене, — це те, що бути лідером означає служити. Я знаю це до глибини душі. І я бачу це у військовослужбовцях", — сказав Круз.

Нагородження Тома Круза Фото: Associated Press

У ВМС США наголосили, що Том Круз суттєво підвищив обізнаність громадськості про службу висококваліфікованих військовослужбовців та їхні жертви.

Особливо у відомстві відзначили вплив фільму "Найкращий стрілець" (Top Gun) 1986 року, який викликав такий сплеск призову до армії, що ВМС навіть встановили в кінотеатрах столики для вербування.

Крім того, у ВМС відзначили й продовження фільму "Найкращий стрілець: Мейверік" 2022 року, в якому герой Круза став наставником нового покоління елітних авіаторів.

Військово-морський флот заявив, що сиквел "викликав ностальгію у старшої аудиторії і оживив свідомість нових членів аудиторії, що ефективно привернуло увагу молодої аудиторії до навичок і можливостей, які може надати військово-морський флот".

Круза також відзначили за ролі у фільмах "Народжений четвертого липня", "Кілька хороших хлопців" і "Місія нездійсненна".

Нагадаємо, у серпні під час закриття Олімпійських ігор у Парижі Том Круз зістрибнув із даху стадіону.

У жовтні видання Radar Online повідомило, що Том Круз захопився ідеєю боротьби зі старінням і навіть встановив у себе вдома апарат кріотерапії, намагаючись уповільнити цей процес.