Тому Крузу вручили высшую премию ВМС США за популяризацию армии в фильмах

В ВМС США отметили, что Том Круз существенно повысил осведомленность общественности о службе в армии, особо отметив фильмы "Лучший стрелок", "Лучший стрелок: Мейверик", а также "Миссия невыполнима".

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Голливудскому актеру Тому Крузу вручили высшую гражданскую награду Военно-морских сил США за "выдающийся вклад в развитие ВМС и Корпуса морской пехоты". Об этом пишет Associated Press.

Актер получил медаль и сертификат за выдающиеся заслуги перед обществом от главы ВМС США Карлоса Дель Торо 17 декабря во время официальной церемонии вручения.

"Я восхищаюсь всеми военнослужащими. Я знаю, что в жизни есть кое-что очень верное для меня, — это то, что быть лидером означает служить. Я знаю это до глубины души. И я вижу это в военнослужащих", — сказал Круз.

Награждение Тома Круза Фото: Associated Press

В ВМС США отметили, что Том Круз существенно повысил осведомленность общественности о службе высококвалифицированных военнослужащих и их жертвах.

Особенно в ведомстве отметили влияние фильма "Лучший стрелок" (Top Gun) 1986 года, который вызвал такой всплеск призыва в армию, что ВМС даже установили в кинотеатрах столики для вербовки.

Кроме того, в ВМС отметили и продолжение фильма "Лучший стрелок: Мейверик" 2022 года, в котором герой Круза стал наставником нового поколения элитных авиаторов.

Военно-морской флот заявил, что сиквел "вызвал ностальгию у старшей аудитории и оживил сознание новых членов аудитории, что эффективно привлекло внимание молодой аудитории к навыкам и возможностям, которые может предоставить военно-морской флот".

Круза также отметили за роли в фильмах "Рожденный четвертого июля", "Несколько хороших парней" и "Миссия невыполнима".

Напомним, в августе во время закрытия Олимпийских игр в Париже Том Круз спрыгнул с крыши стадиона.

В октябре издание Radar Online сообщило, что Том Круз увлекся идеей борьбы со старением и даже установил у себя дома аппарат криотерапии, пытаясь замедлить этот процесс.