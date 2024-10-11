Криотерапия при температуре -17℃: 62-летний Том Круз отчаянно борется со старением (фото)

Том Круз в последнее время "одержим" сохранением молодости. Актер у себя дома установил криокамеру.

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Звезда Голливуда Том Круз беспокоит своих близких, так как в последнее время он увлекся идеей борьбы со старением и даже установил у себя дома аппарат криотерапии, пытаясь замедлить этот процесс, сообщает Radar Online.

Звезда "Магнолии" теперь решил ежедневно замораживать свое тело, чтобы оставаться молодым и ускорить обмен веществ.

Криотерапия, также известная как холодовая терапия, заключается в погружении тела в условия крайне низких температур для лечения таких медицинских проблем, как кожные заболевания и спортивные травмы. Этот метод также связывают со сжиганием жира и повышением выработки коллагена, что позволяет людям улучшить эластичность кожи и сохранить более молодой вид.

Хотя 62-летний актер и раньше часто принимал ледяные ванны, его ежедневное использование терапии замораживания жира обеспокоило некоторых его коллег. Инсайдер рассказал, что биохакинг — "одна из главных страстей Тома", добавив, что ему "нравится идея перехитрить природу, и он всегда читает последние научные данные, тщательно изучая способы, которые позволят ему оставаться здоровым и, что еще важнее, выглядеть молодым. Он уверен, что воздействие холода — источник молодости, и считает, что люди живут в темных веках, если не используют новейшие методы увеличения продолжительности жизни".

Том Круз Фото: Getty Images

По словам инсайдера, Круз "буквально замораживает себя каждый день" и убежден, что такой способ очень бодрит "лучше, чем десять чашек кофе по утрам". Хотя большинство сеансов криотерапии длятся не более пяти минут, источник сообщил, что Круз не из тех, кто ограничивает себя во времени пребывания в своей камере. Аппарат, который Том установил у себя дома, может охлаждать камеру до -220 градусов по Фаренгейту (17,77 градусов по Цельсию — ред.). Актер часто хвастается тем, что "преодолел предел" пребывания в нем.

Кроме того, звезда фильма "Миссия невыполнима" каждые несколько недель проходит процедуры по уходу за лицом с использованием жидкого азота, чтобы сохранить молодость своей кожи. Журналисты предполагают, что одержимость Круза сохранением молодости тела и своим здоровьем в целом может быть связана с его отцом, Томасом Мапотером III, который умер в возрасте 49 лет от рака.

Ранее, 12 августа сообщалось, что Том Круз спрыгнул с крыши стадиона на закрытии Олимпиады-2024 в Париже.