Кріотерапія за температури -17℃: 62-річний Том Круз відчайдушно бореться зі старінням (фото)

Том Круз останнім часом "одержимий" збереженням молодості. Актор у себе вдома встановив кріокамеру.

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Зірка Голлівуду Том Круз турбує своїх близьких, оскільки останнім часом він захопився ідеєю боротьби зі старінням і навіть встановив у себе вдома апарат кріотерапії, намагаючись уповільнити цей процес, повідомляє Radar Online.

Зірка "Магнолії" тепер вирішив щодня заморожувати своє тіло, щоб залишатися молодим і прискорити обмін речовин.

Кріотерапія, також відома як холодова терапія, полягає в зануренні тіла в умови вкрай низьких температур для лікування таких медичних проблем, як шкірні захворювання і спортивні травми. Цей метод також пов'язують зі спалюванням жиру і підвищенням вироблення колагену, що дає змогу людям поліпшити еластичність шкіри і зберегти молодший вигляд.

Хоча 62-річний актор і раніше часто приймав крижані ванни, його щоденне використання терапії заморожування жиру стурбувало деяких його колег. Інсайдер розповів, що біохакінг — "одна з головних пристрастей Тома", додавши, що йому "подобається ідея перехитрити природу, і він завжди читає останні наукові дані, ретельно вивчаючи способи, які дадуть йому змогу залишатися здоровим і, що ще важливіше, мати молодий вигляд. Він упевнений, що вплив холоду — джерело молодості, і вважає, що люди живуть у темних століттях, якщо не використовують новітні методи збільшення тривалості життя".

Том Круз Фото: Getty Images

За словами інсайдера, Круз "буквально заморожує себе щодня" і переконаний, що такий спосіб дуже бадьорить "краще, ніж десять чашок кави вранці". Хоча більшість сеансів кріотерапії тривають не більше п'яти хвилин, джерело повідомило, що Круз не з тих, хто обмежує себе в часі перебування у своїй камері. Апарат, який Том встановив у себе вдома, може охолоджувати камеру до -220 градусів за Фаренгейтом (17,77 градусів за Цельсієм — ред.). Актор часто хвалиться тим, що "подолав межу" перебування в ньому.

Крім того, зірка фільму "Місія нездійсненна" кожні кілька тижнів проходить процедури з догляду за обличчям з використанням рідкого азоту, щоб зберегти молодість своєї шкіри. Журналісти припускають, що одержимість Круза збереженням молодості тіла і своїм здоров'ям загалом може бути пов'язана з його батьком, Томасом Мапотером III, який помер у віці 49 років від раку.

Раніше, 12 серпня повідомлялося, що Том Круз зістрибнув із даху стадіону на закритті Олімпіади-2024 у Парижі.