Єдину біологічну доньку Тома Круза помітили під час рідкісної появи (фото)

Том Круз практично не бачиться зі своєю дитиною від Кеті Голмс. Сурі вже навчається в університеті та підтримує свою маму.

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Єдину рідну доньку голлівудського актора Тома Круза Сурі помітили під час рідкісного виходу у світ. Про це пише Daily Mail.

18-річна Сурі Круз підтримала свою маму Кеті Голмс на вихідних, коли акторка закінчила свій виступ у класичній виставі "Наше місто" на Бродвеї.

Донька Круза та Голмс прийшла до театру Етель Беррімор у Нью-Йорку, щоб приєднатися до заходу своєї матері.

Сурі проходила повз охорону за лаштунками, одягнена в стриманий зимовий образ. Донька Тома Круза зігрілася в мʼятно-зеленому пуховику з піднятим коміром, який вона поєднала з комплектом світло-блакитних джинсів. Волосся студентки було зібране в пучок.

У цьому сезоні донька колишньої зіркової пари постійно брала участь у виставах своєї матері, зокрема, коли вона приєдналася до акторського складу та знімальної групи "Нашого міста", щоб відсвяткувати 46-й день народження Кеті в грудні.

Сурі Круз

Кеті Голмс та Том Круз розлучилися у 2012 році. І з того часу актор практично не бачився із Сурі. А від шлюбу з Ніколь Кідман у Тома є дочка Ізабелла, а також син Коннор, яких зірки всиновили в 90-х.

Цього року єдина рідна донька голлівудського актора вирушила до Університету Карнегі-Меллона в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, щоб вивчати моду, після того, як закінчила школу. На випуску вона публічно відмовилася від прізвища батька та назвалася "Сурі Ноель". З актором у неї напружені стосунки через його віру в саєнтологію.

Кеті Голмс з донькою Сурі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Том Круз отримав нагороду ВМС США.

Також Фокус писав про трастовий фонд 18-річної Сурі Круз.