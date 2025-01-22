Единственную биологическую дочь Тома Круза заметили во время редкого появления (фото)

Том Круз практически не видится со своим ребенком от Кэти Холмс. Сури уже учится в университете и поддерживает свою маму.

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Единственную родную дочь голливудского актера Тома Круза Сури заметили во время редкого выхода в свет. Об этом пишет Daily Mail.

18-летняя Сури Круз поддержала свою маму Кэти Холмс на выходных, когда актриса закончила свое выступление в классическом спектакле "Наш город" на Бродвее.

Дочь Круза и Холмс пришла в театр Этель Бэрримор в Нью-Йорке, чтобы присоединиться к мероприятию своей матери.

Сури проходила мимо охраны за кулисами, одетая в сдержанный зимний образ. Дочь Тома Круза согрелась в мятно-зеленом пуховике с поднятым воротником, который она сочетала с комплектом светло-голубых джинсов. Волосы студентки были собраны в пучок.

В этом сезоне дочь бывшей звездной пары постоянно участвовала в спектаклях своей матери, в частности, когда она присоединилась к актерскому составу и съемочной группе "Нашего города", чтобы отпраздновать 46-й день рождения Кэти в декабре.

Сури Круз

Кэти Холмс и Том Круз развелись в 2012 году. И с тех пор актер практически не виделся с Сури. А от брака с Николь Кидман у Тома есть дочь Изабелла, а также сын Коннор, которых звезды усыновили в 90-х.

В этом году единственная родная дочь голливудского актера отправилась в Университет Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штат Пенсильвания, чтобы изучать моду, после того, как окончила школу. На выпуске она публично отказалась от фамилии отца и назвалась "Сури Ноэль". С актером у нее напряженные отношения из-за его веры в сайентологию.

Кэти Холмс с дочерью Сури Фото: Getty Images

Напомним, Том Круз получил награду ВМС США.

Также Фокус писал о трастовом фонде 18-летней Сури Круз.