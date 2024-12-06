Дочь Тома Круза стала миллионершей: детали

Сури — единственный биологический ребенок голливудского актера. С ней Том практически не общается, однако позаботился о финансовом обеспечении будущего наследницы.

18-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури стала миллионершей. Об этом пишет Daily Mail.

Трастовый фонд ее звездного отца "сработал", когда 18 апреля 2024 года девушке исполнилось 18 лет.

"Частью бракоразводного соглашения является то, что трастовый фонд, предоставленный Томом Крузом, будет разделен с дочерью Сури Круз, когда ей исполнится 18 лет, и это существенно", — рассказал источник.

Суре разрешили получить доступ к фонду, когда ей исполнилось 18 лет в апреле. Остальные деньги станут доступны дочери Тома Круза, когда ей исполнится 30 лет.

Трастовый фонд был создан так, чтобы она не получила все деньги сразу и "не была перегружена".

Кэти Холмс с дочерью Сури Фото: Getty Images

Кроме Тома, Кэти также создала собственный трастовый фонд для своего единственного ребенка.

"Кэти, конечно, заботится о своей дочери. Она хочет, чтобы она была хорошо обеспечена и имела отличное качество жизни", — говорит инсайдер.

Как известно, состояние Тома Круза превышает 600 миллионов долларов. А состояние Кэти Холмс составляет 25 миллионов долларов.

Пара развелась в 2012 году. И с тех пор актер практически не виделся с единственной биологической дочерью. А от брака с бывшей женой Николь Кидман у Круза есть дочь Изабелла, а также сын Коннор, которых звезды усыновили в 90-х.

В этом году Сури отправилась в Университет Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штат Пенсильвания, чтобы изучать моду, после того, как закончила школу. На выпуске она публично отказалась от фамилии отца и назвалась "Сури Ноэль" — Ноэль — второе имя Кэти Холмс.

Кэти Холмс и Том Круз Фото: Getty Images

Напомним, Сури Круз разошлась с бойфрендом.

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