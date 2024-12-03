Сын Тома Круза показал, как сейчас выглядит (фото)

Коннор Круз ведет довольно частный образ жизни. Он интересуется сайентологией и имеет близкие отношения с отцом, в отличие от матери.

29-летний Коннор Круз поделился редким фото в соцсетях. Селфи сын Тома Круза и Николь Кидман опубликовал в Instagram.

Юноша зашел в соцсети, чтобы поделиться селфи после игры в гольф. На фото Коннор и его друг в кепках улыбаются во время пребывания в гольф-клубе Pelican во Флориде.

Коннор Круз с другом Фото: Instagram/Connor Cruise

Коннор и его сестра Изабелла ведут частный образ жизни, несмотря на знаменитые корни.

Том Круз был женат на Николь Кидман, когда они усыновили Коннора вскоре после его рождения в январе 1995 года. Звездная экс-пара также стала родителями дочери Изабеллы, однако биологических детей у актеров не было.

Том Круз с сыном Коннором Фото: Getty Images

Уже после развода с Николь Том Круз женился на Кэти Холмс, которая родила ему дочь Сури. Тем временем Николь Кидман стала женой Кита Урбана, с которым они воспитывают дочерей Сандей и Фейт.

Хотя голливудский актер и его сын не часто появляются на фото вместе, они посещают спортивные мероприятия. Том и Коннор очень близки, потому что юноша предан сайентологии, как и его отец. А с Николь Кидман у Коннора и Изабеллы довольно напряженные отношения. Они почти не общаются.

Напомним, как выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза.

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