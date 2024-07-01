Редкое появление: Том Круз появился на публике с сыном (фото)

У голливудского актера есть одна биологическая дочь Сури, с которой у Тома практически нет отношений. А еще он дважды стал отцом после того, как они с Николь Кидман в 90-х усыновили двух детей — Коннора и Беллу.

61-летний американский актер Том Круз вышел в свет со своим 29-летним сыном Коннором. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экрана и его усыновленного наследника заметили в Лондоне. Они вместе прибыли на вертодром.

Круз был в светло-сером свитере, а также в темно-синих джинсах во время дневной прогулки. Голливудский актер также надел пару черных очков, чтобы защитить глаза от яркого солнца, держа в правой руке черную сумку.

Том Круз с сыном

Тем временем Коннор, который является ди-джеем, надел пару серых брюк и черную толстовку. Он также добавил к образу темно-синюю кепку с белой надписью "Pelican Golf Club". Сын Тома Круза и Николь Кидман обулся в серые кроссовки на шнурках и нес рюкзак через правое плечо.

Коннор и его старшая сестра Белла были усыновлены Томом Крузом во время его 11-летнего брака с Николь Кидман. После развода звездной пары дети остались с отцом, поскольку были последователями Церкви Сайентологии, как и актер.

Николь Кидман и Том Круз с детьми Фото: Getty Images

Впоследствии у Николь Кидман в браке с музыкантом Китом Урбаном родились дочери Сандей Роуз и Фейт Маргарет, а у Тома Круза есть 18-летняя дочь Сури, которую ему родила бывшая жена Кэти Холмс. Он не общается с девочкой, поскольку та отказалась принять сайентологию и избавилась от фамилии актера.

Напомним, дочь Тома Круза отметила выпускной.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Сури Круз.