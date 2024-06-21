Дочь Тома Круза замечена за поцелуями с бойфрендом (видео)

Избранник Сури — начинающий музыкант. Они вместе посетили выпускной вечер накануне, однако будут учиться в разных учебных заведениях осенью.

Дочь Тома Круза заметили за объятиями и поцелуями с бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

18-летняя Сури Круз продемонстрировала чувства к своему парню, когда их заметили в Центральном парке в Нью-Йорке. Выпускница обнимала и целовала своего возлюбленного Тоби Коэна.

Избранник дочери Тома Круза и Кэти Холмс держал ее руку, когда они выглядели влюбленными во время летней прогулки.

Коэн был спутником Сури на выпускном балу средней школы LaGuardia, который состоялся несколькими днями ранее в Ascent Lounge в центре Манхэттена.

Дочь Тома Круза с бойфрендом

Как известно, Коэн — начинающий певец и автор песен. Он собирается учиться в престижном колледже музыки Беркли в Бостоне. Сури тем временем отправится в университет Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

Дочь Тома Круза во время прогулки была в бледно-голубой футболке с названием своего учебного заведения, в бледно-розовых шортах и черных кроссовках.

Дочь Тома Круза с бойфрендом на выпускном

Ее избранник надел черную безрукавку Guns 'N Roses, а также добавил серые спортивные штаны и серые кроссовки. Коэн также носил ожерелье и браслет.

Как известно, Том Круз не принимал участия в жизни дочери много лет. Согласно документам о разводе родителей Сури, актер согласился платить матери своей жены 400 000 долларов в год, пока наследнице не исполнится 18 лет. Обучение в высшем учебном заведении также должен оплатить Том.

Том Круз с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, Сури Круз заметили на пробежке в парке.

Также Фокус писал о тайном плане Тома Круза заманить Сури в свою религию.