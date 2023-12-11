У Тома Круза есть тайный план завлечь свою дочь Сури в саентологию

Дочери Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз скоро исполнится 18 лет.

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Поскольку дочери Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз скоро исполнится 18 лет, многие задаются вопросом, что будет делать звезда фильмов "Миссия невыполнима". Сейчас Том Круз практически не общается со своим единственным родным ребенком. Но некоторые полагают, что когда Сури станет совершеннолетней в США, некоторые полагают, что Том может принять решительные меры, чтобы привлечь ее на свою сторону. Об этом пишет She Knows.

В появившемся интервью бывший саентолог и писательница Лия Ремини предположила, что, по ее мнению, Том может попытаться уговорить Сури присоединиться к саентологии, которую он исповедует.

Кэти Холмс и Сури Круз Фото: Getty Images

"Я знала Кэти, когда она была в церкви саентологии, и казалось, что она очень хорошо знакома с миром Тома, но со временем я поняла, почему она сделала то, что сделала, чтобы защитить свою дочь. Я только предполагаю, что существует какое-то соглашение", — сказала она о том, почему Холмс покинула скандальную церковь и постаралась оградить свою дочь от Тома Круза от ее влияния.

Однако Ремини высказала еще одно предположение: "Я уверена, что его главный план состоит в том, чтобы подождать, пока Сури подрастет, чтобы он мог заманить ее в саентологию и внести раскол в ее отношения с матерью".

В апреле 2024 года Сури исполнится 18 лет, а это будет означать не только то, что она станет взрослой и сможет сделать следующий жизненный шаг, но также и то, что ежемесячные выплаты от Круза могут прекратиться. Сообщается, что выплаты алиментов, которую звезда фильмов "Миссия невыполнима" составляют чуть более 33 000 долларов в месяц, что составляет около 400 000 долларов в год.

Многие предполагают, что это может быть началом общения между Томом Крузом и Сури Круз.

Редкое фото Тома Круза с маленькой Сури на руках Фото: Getty Images

Том продолжает исповедовать саентологию. И Лия Ремини, как и многие другие, думает, что у Тома есть план, как завлечь свою дочь в Церковь Саентологии. Хоть Кэти Холмс и старается оградить Сури от влияния этой спорной религии.

Кэти Холмс и Сури Круз Фото: Getty Images

Напомним, Кэти Холмс и Том Круз поженились в 2006 году. Сури родилась 18 апреля 2006 года. 29 июня 2012 года Кэти Холмс неожиданно для Тома подала на развод и потребовала для себя полной опеки над дочерью. Она также заявила, что отказывается от саентологических убеждений и решила воспитывать Сури в католической вере.

Фокус ранее писал о том, как прошла свадьба Тома Круза и Кэти Холмс. Роскошное торжество прошло в замке Браччано в Италии. И поздравить актеров приехали звезды со всего мира.