Остался один и не общается с дочкой. История скандального развода Кэти Холмс и Тома Круза

На днях тема развода Тома Круза и Кэти Холмс снова оказалась на первых страницах таблоидов из-за того, что из единственная дочь Сури выросла и, как оказалось, не общается с отцом.

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Когда-то Том Круз и Кэти Холмс были на первых страницах всех таблоидов. Сначала из-за своей свадьбы, потом из-за рождения их дочери. Сури в одночасье стала одним из самых популярных детей в мире. Но после развода знаменитых родителей, ее снимки стали появляться в Сети крайне редко, а на днях выяснилось, что Сури и ее отец не общаются уже более 10 лет. Почему так произошло, пишет Daily Mail.

29 июня 2012 года Том Круз и Кэти Холмс сенсационно объявили о разводе после пяти лет брака, что стало одним из самых громких разрывов, которые когда-либо видел мир знаменитостей.

Их дочери Сури, которой сейчас 16 лет, на момент разрыва было всего пять, и Том не видел ее с 2013 года, после того, как официально развелся с ее матерью.

Том Круз с дочкой на руках Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что Сури начала подавать документы в колледжи и мать находится рядом с ней, однако Том Круз не принимает в этом никакого участия. Однако, он оплатит учебу, потому что это было указано при разводе.

Кэти Холмс была передана "единоличная опека" над Сури, и, согласно их документам о разводе, Том согласился платить Кэти по 400 тысяч долларов в месяц, пока Сури не исполнится 18 лет.

В 2012 году голливудская суперзвезда Том, которому сейчас 60 лет, сказал, что он "глубоко опечален" тем, что его жена подала на развод.

Он сообщил, что звезда "Бухты Доусона" инициировала разрыв, положивший драматический конец одному из самых громких романов Голливуда.

"Это личное и личное дело Кэти и ее семьи. Главной заботой Кэти, как и всегда, остаются интересы ее дочери", — заявил в то время адвокат Холмс Джонатан Вулф.

Помощник Круза, который в то время находился в Исландии на съемках своего научно-фантастического фильма "Обливион", сказал: "Кейт подала на развод, а Том глубоко опечален и сосредоточен на своих троих детях".

Актриса подала на развод в Нью-Йорке, ссылаясь на "непримиримые разногласия". Она просила о единоличной опеке и "подходящей" сумме алиментов.

Кэти также просила о разделе имущества, хотя перед свадьбой подписывала брачный договор.

По слухам, Том Круз не подозревал о том, что Кэти хочет с ним расстаться.

Но источники настаивали на том, что он был в курсе, но Кэти не дала ему шанса контролировать распространение новостей, как он это сделал с Николь Кидман.

И в Нью-Йорке на развод она подала неслучайно, там у нее было больше шансов получить единоличную опеку над Сури. Там не любят давать родителям в ссоре совместную опеку, потому что считают, что это вредит ребенку. В то же время она тайно сняла квартиру на Манхэттене.

Кэти Холмс и Сури Круз Фото: Getty Images

Поскольку Сури, как сообщается, в то время посещала саентологическую школу в Калифорнии, Холмс могла бы забрать ее, если бы ей была предоставлена единоличная опека. И она была готова добиваться ее любой ценой. Так как Кэти видела, что после развода с Николь Кидман, она более не общалась со своими детьми Изабеллой и Коннором, который усыновила и удочерила, будучи замужем за Крузом.

Белла и Коннор преданы своему отцу и саентологии, и Кэти видела это воочию, и это одна из причин, по которой она подала заявление на единоличную опеку.

Холмс и Круз развелись во внесудебном порядке и довольно мирно, так что никаких тайн церкви Саентологии раскрыто не было.

В заявлении пары говорилось: "Мы, как родители, стремимся работать вместе, чтобы добиться того, что отвечает интересам нашей дочери Сури. Мы хотим, чтобы вопросы, затрагивающие нашу семью, оставались в тайне, и выражаем наше уважение приверженности друг друга каждому из наших соответствующих убеждений и поддерживаем роли друг друга как родителей".

Источник, близкий к паре, утверждал, что когда Сури посещала своего отца, ее всегда сопровождала ее няня и команда телохранителей, так как все, кто работают на Тома Круза, исповедуют саентологию, а потому доверия к ним у Кэти не было.

"По условиям мирового соглашения, с Сури не разрешалось говорить о саентологии, также Круз не мог брать ее в церковь и на мероприятия. Кэти позаботилась о том, чтобы это было железно", — отметил источник. Также Кэти Холмс забрала ее из саентологической школы.

В документах о разводе также говорится, что Том согласился оплатить все расходы Сури, включая "медицинские, стоматологические, страховые, образовательные, колледж и другие внеклассные расходы".

"Том всегда выполнял свои обязанности, когда дело касалось финансовых обязательств перед Кэти и Сури", — сказал источник. Но из жизни своей единственной родной дочери он постепенно исчез.

Кэти Холмс и Сури Круз Фото: Getty Images

В 2019 году писательница Саманта Доминго рассказала Us Weekly, что Тому не разрешалось иметь отношения с Сури, потому что она не саентолог.

Она сказала изданию, что причина была связана с верой церкви в реинкарнацию, и там Сури не рассматривают, как дочь Тома. Они считают ее "духовным существом в теле дочери Тома".

Том Круз не согласился с тем, что его религия заставила его отдалиться от Сури.

В 2013 году Том подал в суд на журнал In Touch на 50 миллионов долларов, когда издание сообщило, что он "бросил" свою дочь.

Когда дело дошло до суда, Том сказал, что не может видеться с Сури из-за плотного рабочего графика.

Сейчас, когда Сури собирается поступать в колледж, Том Круз, похоже, так и не собирается возвращаться в ее жизнь. После развода с Кэти Холмс он более ни с кем не встречался. В 2015 году появилась информация, что у актера отношения с личной ассистенткой Эмили Томас, которая моложе его на 31 год. Они познакомились в 2014 году. Однако пара, судя по всему, рассталась.

Напомним, ранее Фокус писал обо всем, что на данный момент известно о дочери Тома Круза, которая так редко появляется на фото папарацци.