Единственная биологическая дочь Тома Круза, которую он не видел 10 лет, собирается в колледж

16-летняя Сури Круз, которая когда-то была самым популярным ребенком в мире, хочет изучать моду.

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Дочь Кэти Холмс и Тома Круза, Сури Круз, которой скоро исполнится 17 лет, собралась в колледж, где будет изучать моду. И инсайдеры рассказали, что у Тома Круза нет права голоса, а также права советовать что-либо своей дочери, потому что "он не участвует в ее жизни". Об этом пишет Daily Mail.

Сури Круз, которая когда-то была самым популярным ребенком в мире и за чьими фото охотились папарацци, после развода звездных родителей вела не слишком публичный образ жизни. Она выросла и собирается поступать в колледж, где будет изучать моду.

Кэти Холмс и Сури Круз

Сури не видела своего звездного отца более десять лет после того, как он просто исчез из ее жизни, когда его жена Кэти Холмс отказалась присоединиться к Церкви Саентологии.

Однако Том оплатит обучение Сури в колледже в соответствии с соглашением о разводе с бывшей женой.

Источник, близкий к 44-летней Кэти Холмс, сообщил, что Сури, которой в следующем месяце исполнится 17 лет, уже разослала несколько заявлений и, скорей всего, будет учится в Фордхемском университете в Нью-Йорке, чему Кэти Холмс очень рада.

"Кэти действительно хочет, чтобы она осталась в Нью-Йорке, чтобы они могли быть ближе друг к другу. Кэти очень гордится ею, но при этом чрезмерно опекает", — отметил инсайдер.

Однако 60-летний отец Сури, знаменитый актер Том Круз, не будет играть никакой роли в помощи дочери с выбором колледжа, потому что они не общаются уже больше десяти лет.

Все отношения с Кэти и своим единственным биологическим ребенком Том Круз разорвал в 2012 году, когда его жена отказалась становиться саентологом и воспротивилась тому, чтобы ее дочь воспитывалась в этой религии.

"Сури больше не знает своего отца и не проводила с ним время уже десять лет. Она не ходит смотреть его фильмы, и он не принимает участия в ее жизни", — рассказал инсайдер, отметив, что ее обучение он все-таки оплатит, согласно его сверхсекретному соглашению о разводе со своей бывшей женой.

Согласно их документам о разводе, Том согласился платить Кэти по 400 тысяч долларов в месяц, пока Сури не исполнится 18 лет, поделился инсайдер.

Том Круз со своей дочерью Фото: Getty Images

В документах также говорится, что Том согласился оплатить все расходы Сури, включая "медицинские, стоматологические, страховые, образовательные, колледж и другие внеклассные расходы".

"Том всегда выполнял свои обязанности, когда дело касалось финансовых обязательств перед Кэти и Сури", — сказал источник.

Кэти получила полную опеку над Сури после развода с Томом Крузом в 2012 году. В браке они прожили шесть лет.

Они с дочкой очень близки и Кэти говорила, что Сури выросла перфекционисткой.

"Она выберет занятие и будет работать до тех пор, пока не станет действительно хороша в нем. Потом она такая: "Хорошо, я попробую следующее". Она очень сосредоточена и трудолюбива", — говорила Кэти Холмс о своей единственной дочери.

Сури Круз и ее мать, Кэти Холмс, несколько лет назад Фото: Getty Images

Но хоть Том Круз не видел Сури более 10 лет, но у него близкие отношения с двумя приемными детьми, которых он делит с Николь Кидман, Изабеллой, 30 лет, и Коннором, 28 лет.

В 2019 году писательница Саманта Доминго рассказала Us Weekly, что Тому не разрешалось иметь отношения с Сури, потому что она не саентолог.

Она сказала изданию, что причина была связана с верой церкви в реинкарнацию, они не будут рассматривать Сури как дочь Тома. Они рассматривают Сури как "духовное существо в теле дочери Тома".

Однако Том Круз заявил, что это не правда и дело не в религии, которую он исповедует. По его словам, он не видится с единственной биологической дочкой из-за "плотного рабочего графика".

Напомним, ранее Том Круз не пришел на церемонию "Оскар", потому что там была его бывшая жена Николь Кидман и ее второй муж Кит Урбан.