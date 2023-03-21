Единственная биологическая дочь Тома Круза, которую он не видел 10 лет, собирается в колледж
16-летняя Сури Круз, которая когда-то была самым популярным ребенком в мире, хочет изучать моду.
Дочь Кэти Холмс и Тома Круза, Сури Круз, которой скоро исполнится 17 лет, собралась в колледж, где будет изучать моду. И инсайдеры рассказали, что у Тома Круза нет права голоса, а также права советовать что-либо своей дочери, потому что "он не участвует в ее жизни". Об этом пишет Daily Mail.
Сури Круз, которая когда-то была самым популярным ребенком в мире и за чьими фото охотились папарацци, после развода звездных родителей вела не слишком публичный образ жизни. Она выросла и собирается поступать в колледж, где будет изучать моду.
Сури не видела своего звездного отца более десять лет после того, как он просто исчез из ее жизни, когда его жена Кэти Холмс отказалась присоединиться к Церкви Саентологии.
Однако Том оплатит обучение Сури в колледже в соответствии с соглашением о разводе с бывшей женой.
Источник, близкий к 44-летней Кэти Холмс, сообщил, что Сури, которой в следующем месяце исполнится 17 лет, уже разослала несколько заявлений и, скорей всего, будет учится в Фордхемском университете в Нью-Йорке, чему Кэти Холмс очень рада.
"Кэти действительно хочет, чтобы она осталась в Нью-Йорке, чтобы они могли быть ближе друг к другу. Кэти очень гордится ею, но при этом чрезмерно опекает", — отметил инсайдер.
Однако 60-летний отец Сури, знаменитый актер Том Круз, не будет играть никакой роли в помощи дочери с выбором колледжа, потому что они не общаются уже больше десяти лет.
Все отношения с Кэти и своим единственным биологическим ребенком Том Круз разорвал в 2012 году, когда его жена отказалась становиться саентологом и воспротивилась тому, чтобы ее дочь воспитывалась в этой религии.
"Сури больше не знает своего отца и не проводила с ним время уже десять лет. Она не ходит смотреть его фильмы, и он не принимает участия в ее жизни", — рассказал инсайдер, отметив, что ее обучение он все-таки оплатит, согласно его сверхсекретному соглашению о разводе со своей бывшей женой.
Согласно их документам о разводе, Том согласился платить Кэти по 400 тысяч долларов в месяц, пока Сури не исполнится 18 лет, поделился инсайдер.
В документах также говорится, что Том согласился оплатить все расходы Сури, включая "медицинские, стоматологические, страховые, образовательные, колледж и другие внеклассные расходы".
"Том всегда выполнял свои обязанности, когда дело касалось финансовых обязательств перед Кэти и Сури", — сказал источник.
Кэти получила полную опеку над Сури после развода с Томом Крузом в 2012 году. В браке они прожили шесть лет.
Они с дочкой очень близки и Кэти говорила, что Сури выросла перфекционисткой.
"Она выберет занятие и будет работать до тех пор, пока не станет действительно хороша в нем. Потом она такая: "Хорошо, я попробую следующее". Она очень сосредоточена и трудолюбива", — говорила Кэти Холмс о своей единственной дочери.
Но хоть Том Круз не видел Сури более 10 лет, но у него близкие отношения с двумя приемными детьми, которых он делит с Николь Кидман, Изабеллой, 30 лет, и Коннором, 28 лет.
В 2019 году писательница Саманта Доминго рассказала Us Weekly, что Тому не разрешалось иметь отношения с Сури, потому что она не саентолог.
Она сказала изданию, что причина была связана с верой церкви в реинкарнацию, они не будут рассматривать Сури как дочь Тома. Они рассматривают Сури как "духовное существо в теле дочери Тома".
Однако Том Круз заявил, что это не правда и дело не в религии, которую он исповедует. По его словам, он не видится с единственной биологической дочкой из-за "плотного рабочего графика".
Напомним, ранее Том Круз не пришел на церемонию "Оскар", потому что там была его бывшая жена Николь Кидман и ее второй муж Кит Урбан.