Єдина біологічна дочка Тома Круза, яку він не бачив 10 років, збирається до коледжу

16-річна Сурі Круз, яка колись була найпопулярнішою дитиною у світі, хоче вивчати моду.

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Дочка Кеті Голмс і Тома Круза, Сурі Круз, якій незабаром виповниться 17 років, зібралася до коледжу, де вивчатиме моду. І інсайдери розповіли, що у Тома Круза не має права голосу, а також права радити щось своїй дочці, тому що "він не бере участі в її житті". Про це пише Daily Mail.

Сурі Круз, яка колись була найпопулярнішою дитиною у світі і на чиї фото полювали папараці, після розлучення зіркових батьків вела не надто публічний спосіб життя. Вона виросла і збирається вступати до коледжу, де вивчатиме моду.

Кеті Голмс та Сурі Круз

Сурі не бачила свого зіркового батька понад десять років після того, як він просто зник з її життя, коли його дружина Кеті Голмс відмовилася приєднатися до Церкви Саєнтології.

Проте Том оплатить навчання Сурі у коледжі відповідно до угоди про розлучення з колишньою дружиною.

Джерело, близьке до 44-річної Кеті Голмс, повідомило, що Сурі, якій наступного місяця виповниться 17 років, вже розіслали кілька заяв і, швидше за все, вона навчатиметься у Фордхемському університеті в Нью-Йорку, чому Кеті Голмс дуже рада.

"Кеті дійсно хоче, щоб вона залишилася в Нью-Йорку, щоб вони могли бути ближчими один до одного. Кеті дуже пишається нею, але при цьому надмірно опікується", — зазначив інсайдер.

Проте 60-річний батько Сурі, знаменитий актор Том Круз, не відіграватиме жодної ролі для дочки з вибором коледжу, бо вони не спілкуються вже більше десяти років.

Всі стосунки з Кеті та своєю єдиною біологічною дитиною Том Круз розірвав у 2012 році, коли його дружина відмовилася ставати саєнтологом і чинила опір тому, щоб її дочка виховувалась у цій релігії.

"Сурі більше не знає свого батька і не проводила з ним час уже десять років. Вона не ходить дивитися його фільми, і він не бере участі в її житті", — розповів інсайдер, зазначивши, що її навчання він таки оплатить, згідно його надсекретної угоди про розлучення зі своєю колишньою дружиною.

За їхніми документами про розлучення, Том погодився платити Кеті по 400 тисяч доларів на місяць, поки Сурі не виповниться 18 років, поділився інсайдер.

Том Круз зі своєю дочкою Фото: Getty Images

У документах також йдеться, що Том погодився сплатити всі витрати Сурі, включно "медичні, стоматологічні, страхові, освітні, коледж та інші позакласні витрати".

"Том завжди виконував свої обов'язки, коли справа стосувалася фінансових зобов'язань перед Кеті та Сурі", — сказало джерело.

Кеті отримала повну опіку над Сурі після розлучення з Томом Крузом у 2012 році. У шлюбі вони прожили шість років.

Вони з донькою дуже близькі, і Кеті казала, що Сурі виросла перфекціоністкою.

"Вона вибере заняття і працюватиме доти, доки не стане дійсно професійному в ньому. Потім вона така: "Добре, я спробую наступне". Вона дуже зосереджена і працьовита", — говорила Кеті Голмс про свою єдину дочку.

Сурі Круз та її мати, Кеті Голмс, кілька років тому Фото: Getty Images

Але хоч Том Круз не бачив Сурі більше 10 років, але має близькі стосунки з двома прийомними дітьми, яких він ділить з Ніколь Кідман, Ізабеллою, 30 років, і Коннором, 28 років.

У 2019 році письменниця Саманта Домінго розповіла Us Weekly, що Тому не дозволялося мати стосунки із Сурі, бо вона не саєнтолог.

Вона сказала виданню, що причина була пов'язана з вірою церкви в реінкарнацію, вони не розглядатимуть Сурі як дочку Тома. Вони розглядають Сурі як "духовну істоту в тілі дочки Тома".

Однак Том Круз заявив, що це не правда і справа не в релігії, яку він сповідує. За його словами, він не бачиться з єдиною біологічною донькою через "щільний робочий графік".

Нагадаємо, раніше Том Круз не прийшов на церемонію "Оскар", бо там була його колишня дружина Ніколь Кідман та її другий чоловік Кіт Урбан.