Том Круз не з'явився на "Оскар" через Ніколь Кідман

Тепер після того, як церемонія пройшла, багатьох цікавить, чому деякі селебриті на ній не були.

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Коли "Оскар 2023" пройшов і всі побачили, хто на ньому був присутній, відсутність багатьох селебриті стала помітною. Том Круз не був на церемонії, хоч його фільм "Топ Ган: Меверік" був серед номінантів. Виявилося, що Круз пропустив 95-й "Оскар", бо на ньому була його колишня дружина Ніколь Кідман. Про це пише Daily Mail.

Остання "оскарівська" подія, на яку з'явився Том Круз, була вечеря для номінантів.

А на самій церемонії сяяла Ніколь Кідман разом зі своїм чоловіком Кітом Урбаном, її другим чоловіком і батьком двох її біологічних дітей. Не бажаючи стикатися з нею на червоній доріжці, в залі для глядачів і навіть на вечірках після заходу. Круз зовсім не з'явився.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан

Але колись саме пара Кідман і Круза вважалася найефектнішою в Голлівуді.

За чутками, вони розлучилися 2001 року після 12 років шлюбу після того, як Ніколь відмовилася приєднатися до нього в Церкві Саєнтології.

Круз і Кідман уперше зустрілися під час зйомок культової гоночної драми "Дні грому" в 1990 році, де вони грали коханців.

І розлучилися незабаром після скандальної драми "З широко заплющеними очима" 1999 року, де вони грали пристрасну подружню пару.

Ніколь Кідман і Том Круз у фільмі "З широко заплющеними очима" Фото: Скриншот

Вони усиновили двох дітей, дочку Ізабеллу Джейн у 1992 році та сина Коннора Ентоні в 1995 році, але спільні біологічні діти в них так і не з'явилися.

Знайомство Круз і Кідман відбулося, коли він уже розлучався з акторкою Мімі Роджерс, яка, як вважається, і познайомила його із саєнтологією. І вже за кілька місяців вони одружилися.

"Я була така молода, коли вийшла заміж. Зараз я оглядаюся назад і думаю: "Що це було? Подивіться на Тейлор Свіфт, їй 26 років, а в мене до 27 років уже було двоє дітей і я була одружена чотири роки. Але тоді я саме цього й хотіла", — розповідала Кідман в інтерв'ю раніше.

Саме Том Круз подав на розлучення, пославшись на "непримиренні розбіжності", і вона, за словами "була в шоці".

"Я думала, що наше спільне життя було ідеальним. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб вилікуватися. Це був шок. Ми були в бульбашці, тільки вдвох. Ми стали дуже залежними одне від одного. Я скрізь була з Томом. Я б пішла за ним на край землі", — згадувала Ніколь.

Але тепер вона каже, що ніколи не була щасливішою, ніж зараз.

Із колишнім чоловіком Ніколь Кідман не спілкувалася понад 10 років.

Ніколь Кідман і Том Круз на "Оскарі" в 1997 році Фото: Getty Images

Також вона не спілкується зі своїми прийомними дітьми: Ізабеллою, 30 років, і Коннором, 28 років. Вони обоє стали членами церкви саєнтології, яка називає Кідман "особистістю, яка подавлює" та не рекомендує з нею контактувати.

Навіть на Каннському кінофестивалі в травні 2022 року Круза відзначили 10-хвилинним роликом, до якого увійшли основні моменти його кар'єри за чотири десятиліття, не згадувалися фільми, де він грав із Кідман.

Вона не знає, чому її виключили з минулого колишнього чоловіка. Водночас він ніколи публічно не говорив про їхній невдалий шлюб.

Утім, його шлюб із акторкою Кеті Голмс теж закінчився скандалом. Їхня спільна дочка Сурі, якій зараз 16 років, не підтримує стосунки зі своїм батьком.

Джерело, близьке до Круза, сказало, що він пропустив церемонію вручення "Оскара", тому що перебуває у Великій Британії на зйомках фільму "Місія нездійсненна".

Нагадаємо, Ніколь Кідман і Кіт Урбан були однією з найкрасивіших і найефектніших пар на церемонії "Оскар". Вони демонстрували свої почуття й трималися за руки.